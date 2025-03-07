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高球場會員與興農育樂談判破裂 遷怒台積電

2025/03/07 14:51

興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐（中），宣布與興農育樂談判破裂。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐（中），宣布與興農育樂談判破裂。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電興建中科1.4奈米製程新廠，向最大地主興農育樂公司徵收90萬平方公尺土地，由於興農高爾夫球場1750名會員權益未獲妥善賠償，會員權益促進會長陳永豐上午與興農育樂談判，經過1小時半協商破裂，會員步出場外怒喊「憤怒、過份」，並徒步前往台積電15A廠外高鳴喇叭，怒喊「還我綠地」。

興農高爾夫球場會員在台積電15A廠外高鳴喇叭。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場會員在台積電15A廠外高鳴喇叭。（記者黃旭磊攝）

興農育樂公司代表於協商會後表示，1978年（47年前）設置興農高爾夫球會員制，當時由會員繳納1萬元會費及14萬元保證金，取得「擊球權」，屬於球證交易私權關係，賣地後僅願退還保證金。此舉引發陳永豐等會員不滿，率隊前往台積電15A廠外鳴放喇叭，並高喊「留下球場、還我綠地、停止開發、誓死捍衛會員權益」。

會員在台積電門口發洩不滿情緒，怒喊「下次要攻進台積電，把台積電招牌擦亮一點，這次忍下來」，中科警方在場戒護，所幸情緒克制並未衝進場區。

興農高爾夫球場執行長謝欣穎說，自己是小資女不是有錢人，幾年前取得球證只想打球運動，球場運作也是靠會員繳費營運，沒想到，球場遭市價徵收，賣地後就把會員一腳踢開。在場會員透露，球證價格在100萬到300萬元間，若無法換發等值球證，興農須比照市價賠償金額320萬元，符合公平合理原則。

興農高爾夫球場會員要求台積電保留綠地。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場會員要求台積電保留綠地。（記者黃旭磊攝）

中部科學園區管理局說，要求興農公司設立信託基金專戶，有關高爾夫球場會員球證補償議題，在法律上屬於球場與會員間私權關係，由於雙方意見還有歧異，要求雙方攜回研議，並再持續溝通，化解歧異，尋求合理解決。

陳永豐強調，3月20日還將與興農育樂協商，球證是由出資者持有投資憑證，賦予永久擊球權及自由買賣、過戶、承繼權利，球場若遭徵收首要換發台中市周遭CCK、豐原、國際、南峰及彰化等球場等值球證，或由台積電保留綠地球場，創下晶圓廠高球場世界首例。

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