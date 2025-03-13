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LTN經濟通》美國能否再次偉大 全看台灣？

2025/03/13 07:10

魏哲家3月3日與川普在白宮共同宣布，將在美國加碼投資1000億美元，擴大投資興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心。（彭博）魏哲家3月3日與川普在白宮共同宣布，將在美國加碼投資1000億美元，擴大投資興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心。（彭博）

台積電宣布美國史上最大外來投資案

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家3月3日與美國總統川普，在白宮共同宣布，將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.29兆元），擴大投資興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及1間主要研發團隊中心，這將是美國史上最大的單項外國直接投資案。加上先前承諾的650億美元（約新台幣5.42兆元），這將使台積電在美國投資總額來到1650億美元，引發外界熱議，不過專家和外媒都點出，這項決定無論對於台積電還是美國政府來說，都是具有挑戰性的舉措。

根據台積電的說法，目前的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，聘有3000多名員工，並已於2024年底開始量產。這次擴大在美國的投資，將會增加美國生產的先進半導體技術，對強化美國半導體生態系統至關重要，而台積電在美國首次的先進封裝投資，也將完善美國國內的AI晶片供應鏈。

台積電解釋，這項擴大投資預計在未來4年，為約4萬個營建工作機會提供支持，並在先進晶片製造和研發領域，創造數以萬計高薪且高科技的工作機會。預計在未來10年，這項投資還將推動亞利桑那州和美國各地超過2000億美元的間接經濟產出。此舉突顯了台積電致力於支持客戶，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等美國領先的IC設計和科技創新公司。

台積電目前的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，聘有3000多名員工，並已於2024年底開始量產。（彭博）台積電目前的亞利桑那州晶圓廠占地1100英畝，聘有3000多名員工，並已於2024年底開始量產。（彭博）

2030美國全部晶圓廠量產 也僅佔台灣1/10

川普無論是在選前還是選後，都不斷點出貿易夥伴對美國的「不對等」措施，當中就點名了台灣搶走美國的晶片生意，並且威脅要對晶片課關稅。無獨有偶，美國副總統范斯（JD Vance）2月初也宣示 ，將確保最先進AI系統和AI晶片在美製造，范斯當時更說：「我們是領導者，但這並不代表我們想要或需要單打獨鬥」。

儘管如此，要讓先進晶片在美國製造，並不是件容易的事情，無論對於台積電還是美國政府來說，都是具有挑戰性的舉措，專家和外媒大多預測，在川普執政的這4年間，美國恐怕還是很難擺脫對台灣和台積電的依賴。

《經濟學人》在2月底的報導中分析，美國的晶片製造業乍看之下似乎正在復興，拜登政府的《晶片法案》（CHIPS Act），提供高達500億美元的補助與稅收優惠，成功吸引大量投資。包含三星（Samsung）、英特爾（Intel）和台積電都有參與，然而，仔細觀察後會發現，其實這進展並不如表面風光，英特爾和三星都沒有按原定計劃如期擴廠，英特爾處境則更為嚴峻，外界擔憂其在「18A」製程技術的開發進度落後，之後還出現可能被分拆的傳言。

然而，根據目前的預測，幾乎所有的台積電先進晶片生產，仍將繼續留在台灣，至少會持續到川普的第2個總統任期之後。研究機構「彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）曾進行估計，到2025年年底，台積電的先進製程產能中，只有約3.5%位於美國。即便到2030年，當所有美國工廠全面運作時，這比例也僅是台灣產能約10分之1。

拜登政府的《晶片法案》（CHIPS Act），其實際進展並不如表面風光。圖為時任美國商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）。（歐新社）拜登政府的《晶片法案》（CHIPS Act），其實際進展並不如表面風光。圖為時任美國商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）。（歐新社）

在美建一座晶圓廠需時38個月 是台灣2倍

因為要在美國建造晶圓廠是件曠日廢時的事，工程公司 Exyte 估計，美國建造1座晶圓廠需時約38個月，幾乎是台灣的2倍。魏哲家就曾抱怨過美國建廠過於緩慢：「在美國建晶圓廠，每一個步驟都需要許可。」

再來，建設新晶圓廠的成本極為高昂，根據美國智庫「進步研究所」（Institute for Progress）專家波特（Brian Potter）的估算，1960年代建造一座晶圓廠的成本（換算至今日貨幣價值）僅約3000萬美元，而台積電在亞利桑那州的新廠，每座造價約200億美元。

另一方面，晶片關稅的效果可能也有限，因為很少有晶片直接出口到美國。根據券商伯恩斯坦（Bernstein）數據，2023 年，出口至美國的半導體總額僅 820 億美元，相較之下，全球半導體銷售總額為 6280 億美元。因為大部分輸往美國的晶片，其實都會先運往其他國家，裝在伺服器或智慧型手機內，才會出口至美國，但若要對這方面的晶片徵稅，執行上並不是件簡單的事，而且，使用先進晶片的客戶往往更重視晶片的性能而非成本，因此願意承擔更高的關稅。

《富比士雜誌》（Forbes）報導則認為，現今許多晶片都來自台灣，即使所有台灣的晶圓廠「瞬間轉移」至美國，還是會面臨能源、基礎設施上等問題。首先，因為半導體工廠對能源的需求非常大，要滿足這個能源需求並非易事，且未來沒有放緩跡象。有人預測，2030年整個半導體產業的能源需求將會翻倍，就連台灣這個生產了全球約90%晶片、並擁有所有支援基礎設施的地方，也遇到了能源問題。

美國要擴大國內半導體生產是一項重要的策略目標，但必須承認，這是一項艱鉅的任務。如果美國想要繼續發展國內半導體製造業，就必須應對當前和未來的能源需求，需要仰賴各種能源來源，包括太陽能、風能和核能。此外，但這也是一個需長期投入、無法立刻見效的產業。美國半導體獨立是美國的經濟和國家安全優先事項，可是缺乏足夠的能源基礎設施，以及半導體製造設施與支援設施，所需要的巨額公共與私人投資，是關鍵的瓶頸。

建設新晶圓廠的成本極為高昂，外媒估算，台積電在亞利桑那州的新廠，每座造價約200億美元。（彭博）建設新晶圓廠的成本極為高昂，外媒估算，台積電在亞利桑那州的新廠，每座造價約200億美元。（彭博）

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