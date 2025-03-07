嘉義太保朴子預售交易兩樣情？業者：近期已無大案銷售

位於太保市高鐵嘉義站旁的大型建案已完工。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在嘉義科學園區設置兩座CoWoS先進封裝廠，炒熱園區所在地太保市及鄰近的朴子市房市，但因實價登錄去年朴子交易量大漲，太保交易量卻大減，引起熱議；熟悉當地地產人士指出，太保及朴子房市火熱地點是兩市交界的縣治特區及高鐵特區，屬同一區域，大型建案均為建商清景麟集團所推，前3案地點在太保，前年完銷，最後1案在朴子，去年完銷，才會出現兩市交易落差大的情形，近期則未聽聞還有大型建案銷售。

朴子市、太保市區域位置及建案地點圖。（記者林宜樟製圖）

地產人士指出，太保及朴子以往少有大型建案，每年均為零星透天建案銷售，預售交易量不大；清景麟集團看好嘉義科學園區及軌道經濟，於2021年10月在太保市高鐵特區嘉義高鐵站西側推出「高鐵國際城」，戶數680多戶，2023年1月完銷；接著2023年6月在太保市縣治特區永在食安大樓旁推出「清景麟嘉科」，戶數176戶，2023年11月完銷，當時兩案1坪單價均在30萬元以內。

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2023年下半年，當地傳出有科技業、商業重大投資將落腳嘉義縣，清景麟集團2023年10月在太保市高鐵特區嘉義高鐵站西南側推出「高鐵科技城」，戶數645戶，因風聲已在投資客圈傳開，銷售中心出現排隊人潮，僅3個月就完銷，單價1坪也突破30萬元；2023年12月華泰名品城確定在高鐵特區投資設置Outlet，證實傳聞屬實；地產人士指出，2023年太保市預售屋在實價登錄網為971筆，其中有超過8成為清景麟建案。

清景麟集團在該區域最後1處建案為位於朴子市嘉義長庚醫院西北側的「Ai世界城」，雖不是在太保市，但離前3案距離僅數公里，均屬縣治、高鐵生活圈，該建案戶數818戶，2024年3月推出，因台積電將在嘉義科學園區設廠消息傳出，引爆外縣市投資客搭高鐵排隊搶案熱潮，同時4月台積電正式宣佈在嘉義縣設置先進封裝廠，4月底完銷時，最高價已衝上1坪39.7萬元；2024年朴子市預售屋在實價登錄網923筆，近9成都是「Ai世界城」貢獻。

地產人士指出，太保2023年交易量大增，2024年交易量大減，朴子2024年交易量暴增，原因很簡單，僅是跟清景麟集團推案順序有關，當時投資熱潮是有案就搶，1次訂10幾戶甚至幾十戶都有，跟所謂生活機能、發展趨勢、區域位置等因素幾乎都無關連，而目前清景麟集團建案均完銷後，尚未聽聞之後有建商在縣治特區、高鐵特區推大型建案。

地產人士表示，太保市縣治特區內有嘉邑建設建案鉑金苑93戶去年12月開始銷售，實價登錄已有75筆，單價在1坪35萬元左右，另有位於嘉義科學園區對面的1處建案等待成屋銷售，所謂朴子交易量大漲，太保交易大減的說法，只是看數字表象，而未了解當地近年來特殊的交易狀況。

另外，當地土地多為台糖所有，台糖1年通常僅標售1塊地，交易緩慢，未來當地房市關注在縣治特區與高鐵特區之間的擴大縣治市地重劃案，該處預計2030年完成開發。

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