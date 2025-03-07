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川普收回巴拿馬運河 謝金河：美國展開斷一帶一路行動

2025/03/07 12:24

謝金河認為，美國總統川普（見圖）如預期拿回巴拿馬運河，接下來格陵蘭也可能有解，美國開始展開斷一帶一路的行動！（彭博）謝金河認為，美國總統川普（見圖）如預期拿回巴拿馬運河，接下來格陵蘭也可能有解，美國開始展開斷一帶一路的行動！（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後誓言「收回」巴拿馬運河，香港首富李嘉誠旗下的「長江和記實業」4日宣布將旗下「和記港口集團」8成股權（包括巴拿馬港口公司9成股權）出售，財信傳媒董事長謝金河指出，李嘉誠優雅轉身、變現走人，讓長和股價和市值都大漲，同時也從地緣政治角力中退場。謝金河認為，川普如預期拿回巴拿馬運河，接下來格陵蘭也可能有解，美國開始展開斷一帶一路的行動！

「不選邊的模糊空間愈來愈小了！」謝金河在臉書發文指出，這一週世界的大事除了澤倫斯基在白宮和川普翻臉，台積電增加在美投資，還有一個重要焦點，是李嘉誠的長和集團賣掉巴拿馬運河經營權。

謝金河指出，長和拿下巴拿馬運河管理權，如果按照合約走，要到2047年才結束。但在川普一聲令下，李嘉誠選擇退場，並且把權利讓給川普好友的貝萊德集團（Blackrock），這個交易金額龐大，但卻在很短的時間成交，對此謝金河說「不得不讚嘆李嘉誠的智慧」。

謝金河表示，川普剛進白宮立即點名巴拿馬運河，還揚言不惜動用軍隊拿回巴拿馬運河，並派出國務卿魯比歐到巴拿馬，巴國總統立即宣布退出一帶一路，並拿回運河管理權。對於地緣政治指向巴拿馬運河，李嘉誠也用最快的時間做出退場決定，長和以最快速度和貝萊德達成交易。

謝金河指出，貝萊德買下長和80%股權後，擁有全球23個國家，43個港口權益，作價142.1億美元，李嘉誠的長和集團加上其他子公司，共拿回190億美元現金，淨現金增加1482億港元，完全超過1368億港元的負債，成為淨現金的公司。

謝金河說，這項交易拍板定案，長和股價在5日大漲8.45港元，漲幅21.86%，6日再漲4.45港元，漲幅9.45%，長和的股票價從35.35拉升到52.95港元，市值從1353.9億港元拉升至1974.36億港元。

謝金河指出，李嘉誠選擇優雅轉身，變現走人。一方面，這項交易讓香港人認識到長和的價值，從2018年以來，很多香港本地財團的股價都跌到零頭，這回長和變現，大家赫然發現老牌企業擁有大家意想不到的價值。

另一方面，在地緣政治角力中，李嘉誠退場，也把面子給了川普，讓巴拿馬政府不要為難，這也是智慧的退場。就像台積電的千億美元投資，都是美好的句點！

謝金河也提到，川普如預期拿回巴拿馬運河，接下來格陵蘭也可能有解，美國開始展開斷一帶一路的行動！

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