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市場警鈴大作！美國經濟衰退可能性越來越高

2025/03/07 10:45

經歷多年通膨、高利率與經濟不確定性後，美國經濟在2025年陷入衰退的可能性正在上升。（法新社）經歷多年通膨、高利率與經濟不確定性後，美國經濟在2025年陷入衰退的可能性正在上升。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經歷多年通膨、高利率與經濟不確定性後，美國經濟在2025年陷入衰退的可能性正在上升。加劇市場對衰退擔憂的核心因素之一，是美國總統川普的多項政策不確定性，包括全面性關稅、大規模削減政府支出，以及大規模裁減聯邦雇員。市場與經濟學家普遍認為，這些措施將將阻礙未來一年的經濟成長。

《商業內幕》報導，根據Polymarket的數據，2025年美國經濟衰退的可能性週四（6日）飆升至32%，高於2月底的23%。私募基金「阿波羅全球管理公司」（Apollo Global Management）的首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在最近的報告中強調，美國、英國和歐洲陷入經濟衰退的可能性都在上升。

華爾街專家認為，推升衰退風險的主要因素，是政策不確定性。史洛克說：「最大的下行風險在於，政策的不確定性可能會導致經濟突然停滯，消費者不再購車、不去餐廳、不出遊，而企業則停止招聘、削減資本支出。」

其他市場衡量美國經濟可能陷入衰退的指標，包括小型股市場。根據彭博財經（Bloomberg Finance）和摩根大通（J.P. Morgan）在3月4日，也就是美國對加拿大、墨西哥和中國的關稅正式生效那一天，所製作的表格，顯示「小型股指數」羅素2000（Russell 2000）對經濟衰退的預測機率達到45%。

投行TD Cowen總裁所羅門（Jeffrey Solomon）本週表示，川普的關稅政策可能在今年下半年將美國經濟推入衰退。他指出，由於關稅引發的不確定性，企業活動面臨更大風險。

同時，BCA Research堅持其預測，認為美國經濟將在第2季陷入衰退，因為消費疲軟正在拖累經濟成長。這一預測也得到了亞特蘭大聯邦準備銀行GDPNow模型的數據支持，該模型顯示，美國第1季GDP將萎縮2.8%，遠低於年初預測的近4%成長。摩根大通（JPMorgan）交易部門在本週初也轉向策略性看空股市，主要來自政策不確定性與經濟成長阻力的多重因素。

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