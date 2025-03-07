股神早料中？逃過美股血洗風暴 巴菲特大減持股關鍵曝光

去年底當標普500指數創下50多次歷史新高時，巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）卻忙著在拋售股票。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年底當標普500指數創下50多次歷史新高時，巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）卻忙著在拋售股票，讓許多市場觀察人士摸不著頭緒，但近期美股走勢震盪，道瓊指數近1個月大跌2000點左右，跌幅逼近5%，《巴隆周刊》指出，看來這次輪到股神巴菲特（Warren Buffett）說「我早就提醒過你了」，並分析關鍵在於股票本益比高估。

今年股市的大跌，證明波克夏去年第4季的交易有先見之明。根據波克夏最新13-F報告，巴菲特與2024年底市場的樂觀情緒背道而馳。

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在去年最後3個月，波克夏賣出約50億美元（約新台幣1644億元）的美國銀行股票和30億美元（約新台幣986億元）的花旗集團股票，同時大幅削減對巴西金融科技公司NU Holdings、有線電視業者Charter Communications、廣播公司 Sirius XM母公司Liberty Formula One的持股。

報導提及，雖然巴菲特沒有動搖他的主要持股，包括最大持倉蘋果（Apple），但他在該季唯一的大型買入是酒類製造商Constellation Brands。整體來說，波克夏在2024年是淨賣方，如今該公司持有的現金比美國任何1間企業都多。

波克夏13-F報告發布後，《巴隆周刊》記者Andrew Bary寫道：「巴菲特過去也曾與市場脫節，包括1990年代末的網路泡沫時期。當時他獲得證明，如今可能再次應驗。」自2月14日13-F報告發布以來，標普500指數已下跌約5%。事實上，該指數已回吐去年第4季選後的所有漲幅。

現在似乎能理解為何巴菲特在市場屢創新高時選擇賣股。近年來有些基金經理人批評巴菲特過於保守，但去年第4季已有諸多跡象顯示市場可能面臨震盪。

文章點出，川普上任後開始推行關稅措施，不僅影響全球貿易，還可能推高物價，文章指出，這與2018年造成市場重挫的情況相似。巴菲特上週表示，關稅是戰爭行為，只會加劇通膨。其次，川普政策反覆無常，市場不喜歡不確定性。

不僅如此，目前美國通膨率仍遠高於聯準會（Fed）2%目標，這意味著市場已開始下調對降息的預期。

文章點出，巴菲特最大的考量或許是本益比。去年底美股頻衝新高，股價愈來愈高昂，相對於歷史水位和全球其他國家來說，都處於高檔，股票幾乎以完美定價，但對巴菲特來說，並非他樂見的局面。

同時，企業內部人士與巴菲特作法一致，紛紛在去年第4季美股飆漲之時售股獲利，但這並不意味著投資人應該全面撤出市場。

文章指出，如果歷史可供參考，這屆政府的政策可能隨時「急轉彎」。就目前來說，仍有不少策略師認為標普今年仍有機會回升至6000點以上，雖然可能需要一些時間。

至於巴菲特本人，他在1封致股東信中寫道：「儘管某些評論人士認為波克夏目前持有異常龐大的現金部位，但我們絕大多數的資金仍投資於股票，這項偏好不會改變。」

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