一變再變！川普又延後對墨加商品徵稅 維持對中加稅

美國總統川普關稅政策又變。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普政策又變！川普6日簽署行政命令，擴大暫緩對加拿大與墨西哥加徵關稅的範圍，4月2日前暫停對「美國—墨西哥—加拿大協定」（USMCA）中所有商品和服務加徵關稅。

綜合外媒報導，川普對加拿大和墨西哥的25%關稅，原本宣布2月4日開始，延到3月4日，才上路不到3天又轉彎，繼白宮5日宣布，對加拿大及墨西哥徵收的汽車關稅延後一個月實施，6日上午，川普宣布暫停對美墨加協定涵蓋的所有墨西哥產品徵收關稅，下午將加拿大也列入關稅延期名單。

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川普6日與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話後，他在社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示，同意墨西哥不需為美墨加協定範圍內的任何商品支付關稅。川普稱，會這樣做是為了尊重薛恩鮑姆，並稱「我們的關係一直很好，正在共同努力解決邊境問題，不僅要阻止非法移民進入美國，還要阻止芬太尼」，感謝薛恩鮑姆的辛勤工作和合作。

薛恩鮑姆也在X平台發文感謝川普就關稅問題進行「尊重」的討論。她也表示，墨西哥與美國「幾乎所有」的貿易都包含在美墨加協定中。

此次的關稅豁免不包括對中國徵收的關稅，中國立場強硬，日前中國外交部還嗆聲，已準備好與美國打「任何類型的戰爭」。

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