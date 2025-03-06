益張去年每股盈餘7.64元 擬配發現金股利5元

益張2024年每股盈餘為7.64元。（取自益張官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球商用置物設備廠益張 （8342） 公布2024年合併營收為17.4億元，年增21.84%，合併毛利率25.42%，較上一年度23.37%提升2.05%，稅後淨利為2.56億元，每股盈餘為7.64元。

益張董事會決議通過配發每股5元現金股利，以今天收盤價88元計算，現金殖利率達5.68%。

請繼續往下閱讀...

益張指出，去年營收雙位數成長，主要係受惠歐盟大客戶商店展示設備需求回升，以及美、日大客戶需求穩健成長，此外在高單價特殊金屬材質應用的產品銷售，也較112年度成長約17%，綜合這些因素再加上外銷匯率的有利影響，帶動益張在普遍金屬加工產業不景氣的大環境中，創造出營收大幅度成長。

益張在毛利率表現也創歷史新高，除了外部環境匯率及原物料行情的有利因素，更多的貢獻是來自於益張持續不斷的進行產品結構優化，加上內部效能的提升，驗證益張經營策略朝功能性客製化的產品開發，以及公司管理效率優化的作業，效益已浮現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法