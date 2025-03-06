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房屋打通或合併 財部：其中1戶設籍即可適用自住稅率

2025/03/06 18:07

財政部今核釋，毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，可按自住稅率課徵房屋稅。（記者鄭琪芳攝）財政部今核釋，毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中一戶辦竣戶籍登記，可按自住稅率課徵房屋稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合「囤房稅2.0」增訂自住房屋辦竣戶籍登記要件，財政部今核釋，為維護民眾居住權益並兼顧房屋稅合理負擔，若將毗鄰房屋打通或合併使用，僅於其中1戶辦竣戶籍登記，若符合其他自住要件，仍得按自住住家用稅率1.2%課徵房屋稅。

財政部說明，房屋所有人或使用權人本人、配偶及直系親屬有毗鄰房屋打通或合併使用情形，其本人、配偶或直系親屬僅於其中1戶辦竣戶籍登記，若符合「房屋稅條例」第5條第4項及住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第2條規定，無出租或供營業情形，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女住家用房屋全國合計3戶以內，仍可按自住住家用稅率課徵房屋稅。

財政部指出，上述毗鄰房屋應依「住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第2條規定，認定房屋戶數。舉例說明，本人、配偶個別所有毗鄰的2戶房屋（未成年子女名下無房屋），經打通或合併使用，倘本人、配偶或直系親屬僅於其中1戶辦竣戶籍登記，且該等房屋均符合上述其他自住要件，仍得適用自住稅率1.2%；但應以2戶（本人、配偶各1戶）計算房屋戶數，因此不適用單一自住稅率1%。

財政部提醒，毗鄰房屋打通或合併使用，若符合上述自住住家用房屋要件，房屋所有人請於今年3月24日以前向稽徵機關申報，經核准後，今年5月開徵的房屋稅，將按自住住家用房屋稅率課徵。

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