晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》台積電嘉科廠又傳工安事故！全廠區停工

2025/07/20 14:07

台積電嘉科廠工安事件頻傳，今天又發生一起，目前全廠區停工中。（資料照，記者蔡宗勳攝）台積電嘉科廠工安事件頻傳，今天又發生一起，目前全廠區停工中。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區新建CoWoS先進封測廠今天上午又發生一起工安意外，一輛載重約50噸的板車進行作業時，不知何故翻車，所幸未傳出人員傷亡，由於工區2個月來已發生4起重大工安意外，共釀成2死2重傷慘劇，目前全廠區停工中。

據了解，今天上午工安事故出事地點為AP7廠房的隔壁棟，也是目前興建中最大棟的廠房，出事的板車在該廠區內翻車。

AP7廠房工安風波不斷，5月20日一位工人從4樓高鷹架墜落致癱瘓、5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手，致傷重不治。

最近一次工安事故，發生於7月16日進行機電用冰水管路安裝工程時，固定管路的管架突然脫落，造成重約380公斤的冰水管路掉落，砸中在下方的54歲謝姓女工，謝女緊急送醫，仍於18日病危，返家拔管身亡。

事後，南區職業安全衛生中心派員檢查，發現該工作場所有物體掉落之虞，卻未設置防止物體飛落的設備，勒令機電工程停工，須完成改善並經派員確認相關安全設施無虞後，才可復工。屋漏偏逢連夜雨，今天又發生板車翻車事故，目前全廠區停工中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財