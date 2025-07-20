獨家》台積電嘉科廠又傳工安事故！全廠區停工

台積電嘉科廠工安事件頻傳，今天又發生一起，目前全廠區停工中。（資料照，記者蔡宗勳攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區新建CoWoS先進封測廠今天上午又發生一起工安意外，一輛載重約50噸的板車進行作業時，不知何故翻車，所幸未傳出人員傷亡，由於工區2個月來已發生4起重大工安意外，共釀成2死2重傷慘劇，目前全廠區停工中。

據了解，今天上午工安事故出事地點為AP7廠房的隔壁棟，也是目前興建中最大棟的廠房，出事的板車在該廠區內翻車。

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AP7廠房工安風波不斷，5月20日一位工人從4樓高鷹架墜落致癱瘓、5月26日進行設備移入作業，用堆高機搬運變壓器時，重達2噸變壓器疑重心不穩往側邊倒塌，壓到吊車吊掛指揮手，致傷重不治。

最近一次工安事故，發生於7月16日進行機電用冰水管路安裝工程時，固定管路的管架突然脫落，造成重約380公斤的冰水管路掉落，砸中在下方的54歲謝姓女工，謝女緊急送醫，仍於18日病危，返家拔管身亡。

事後，南區職業安全衛生中心派員檢查，發現該工作場所有物體掉落之虞，卻未設置防止物體飛落的設備，勒令機電工程停工，須完成改善並經派員確認相關安全設施無虞後，才可復工。屋漏偏逢連夜雨，今天又發生板車翻車事故，目前全廠區停工中。

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