美台軍工產業將強化合作 國策院長田弘茂：感謝台積電鋪路

國策院院長田弘茂說，台積電帶頭為各項台美產業整合及台美關係的未來鋪成了很好的道路。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國策院院長田弘茂今（6）於「台、美、中三角關係發展」座談會閉幕致詞時表示，川普已鎖定未來幾年將在戰略層級全力對抗中共，且知道AI和半導體產業離不開台灣，台積電帶頭為各項台美產業整合及台美關係的未來鋪成了很好的道路。他研判，未來美國會致力協助強化台灣軍工、科技及能源產業發展。

國策研究院今舉行「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會，第二場次以「台、美、中三角關係發展」為題，由東海大學政治系教授兼系主任張峻豪主持，並邀請中山大學中國與亞太區域研究所特聘教授林文程、成大經濟系教授兼社科院院長蔡群立、財團法人國策研究院文教基金會執行長王宏仁、、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威、國策研究院資深顧問羅致政與談。

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國策院院長田弘茂閉幕致詞時表示，美中關係的對抗「是無解的」，二者關係只會更壞、不會更好，不僅牽涉權力爭霸問題，更是意識形態的對立。他認為，川普在國內內部經濟復甦、俄烏戰爭結束後拉攏俄羅斯、疏遠中國，並鎖定未來幾年將在戰略層級全力對抗中共。

「我們要感謝台積電」，田弘茂強調，美國知道AI和半導體產業離不開台灣，因此台積電為台灣與美國關係的未來、鋪成了很好的道路，帶頭促進台美各項產業的整合。往後，川普為在戰略模糊下維持對中國的「雙重嚇阻」能力，可以預期美國將想盡各種辦法，協助強化台灣軍工產業、科技產業及能源產業發展。台美之間的未來和關係是很好的，並不如外界所想的悲觀。

林文程表示，美台關係未來將回歸「戰略模糊」狀態，但台灣的戰略價值仍然極高，涉及全球霸權競爭，美國不會輕易讓台灣落入中國掌控，再加上美國朝野對中國採取強硬態度已成共識，反中立場跨越黨派，無論是共和黨或民主黨，都一致支持台灣，台灣未來仍佔據一定戰略優勢，但也須審慎應對美中競爭伴隨的變局。

林文程強調，台灣內部團結也將是影響未來的關鍵，現在部分政府部門已因預算不足幾乎癱瘓，中國對台灣軍隊的滲透也不遺餘力，甚至利用社交平台從小洗腦台灣民眾，若各種條件具備，就可能讓中國覺得時間到可以「收拾你了」，他對短期未來內兩岸關係的改善並不樂觀。

馬準威也指出，台灣的戰略地位與烏克蘭完全不同，對美國而言俄羅斯的威脅也並非立即，但在太平洋上卻可能直接遭遇解放軍，因此他不太認為美國會放棄台灣。他指出，近年台美安全合作計畫仍將繼續執行，從美國將領突襲我國漢光演習兵推，也可看出台美軍事關係相對穩定。

馬準威以個人教學經驗直言，雖有許多消息不宜公布，但他知道台美實際軍事交流較表面所見更為深厚，也將延續下去，不會受到政治因素干擾而減損。他說，台灣增加國防開支的誠意與努力，與川普政府所強調的軍費提升方向一致。他認為，儘管短期內難以完全達成美方所期待的3%、5%、10%軍費佔GDP比，但台灣的「誠意跟努力方向一致」，可預期台美軍事合作交流未來將持續強化。

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