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金控搶人大戰開打 凱基金前進校園徵才集團釋4000職缺

2025/03/06 16:43

凱基金前進校園徵才。（業者提供）凱基金前進校園徵才。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕臺大校園徵才博覽會本周六（8日）舉行，各大金控莫不卯足全力搶人。去年10月甫正式更名的凱基金控，也首度以嶄新品牌參與校園徵才，為持續拓展多元業務版圖，凱基金控暨旗下子公司釋出近4000職缺積極延攬潛力人才。

凱基金控指出，今年儲備幹部及暑期實習計畫，預計招募近百位菁英，儲備幹部計畫提供歷年來最多元職務，包括投資、風控、多元金融商品、個人金融、企業金融、數據行銷、營運管理等，橫跨金控集團各事業單位。為期18個月的培訓，對象不限科系背景，儲備幹部第1年就可晉升百萬年薪之列，同時提供超過逾百位實習機會，可提早與職場接軌。

此外，凱基金控集團更釋出多元職缺鎖定金融創新、數位轉型、資訊科技、投資研究、風險管理、商品行銷等金融專業人才，同時擴大招募銀行理專、證券財富管理及壽險業務員。

凱基金表示，凱基金控致力於成為「人才永續的首選雇主」，在人才吸引、發展、激勵與留任上不遺餘力。除提供具競爭力的薪酬福利，更協助員工職涯發展，打造永續職場。

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