全家超商兌點倒數 300項商品半價兌換

每年3月進入全家便利商店會員點數兌換倒數時期，「全家」即日起推出「331兌點倒數」活動，兌點還有機會抽中黃金1台兩及1年份Let’s Café。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕每年3月進入全家（5903）便利商店會員點數兌換倒數時期，「全家」即日起推出「331兌點倒數」活動，兌點還有機會抽中黃金1台兩及1年份Let’s Café。

每年3月31日為前年度「全家」Fa點到期日，「全家」對應消費者大量兌點需求，即日起至4月1日推出「商品半價兌」、「全家Fa點公益捐」、「輪盤紅利金」3大兌點攻略，邀請會員活用點數享優惠。

請繼續往下閱讀...

第一招，商品半價兌；蒐羅線上、線下超過300項商品，如Let’s Café、鮮食、飲料等，皆可用點數加價5折起兌換。

透過「全家行動購」兌點商城，會員還能以800點加價購，或是萬點+1元換購超過百項的3C用品、家電與輕奢精品。

首推800點+4萬199元可兌換iPhone16Pro、+3萬9800元可兌換75吋液晶電視，或使用35萬點+1元兌換24吋前開式行李箱。

「全家」更加碼推出凡會員使用Fa點折抵現金、加價購商品，每兌點1次可於「全家」會員APP抽獎趣投注抽黃金1台兩（市價約14萬元）、Let’s Café1年份、Fami錢包儲值金1萬元等多樣大獎。

根據「全家」會員兌點行為觀察，點數免費兌換商品因可透過會員APP寄存、隨時領取的便捷性，深受上班族會員喜愛，會員最愛兌換的前3名品項分別為Let’s Café、豆乳與茶類飲品等日常必需品。

為回應會員兌點需求，「全家」固定於每週三舉辦「Fa點會員日」，提供鮮奶、水、衛生紙等熱門品項，可使用半價點數免費換，吸引大量會員參與，兌點人次較平日高出10倍之多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法