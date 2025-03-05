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維田加入德鑫半導體聯盟 共同耕耘海外布局

2025/03/05 20:24

維田科技2月營收6161萬元，月減8.1%、年增12%。（維田提供）維田科技2月營收6161萬元，月減8.1%、年增12%。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠維田科技（6570）2月營收6161萬元，月減8.1%、年增12%，前2月營收累計為1.29億元、年增5.9%，管理層今日宣布加入德鑫半導體聯盟，該聯盟於2023年由家登發起成立，集合台灣半導體供應鏈業者，共同合作耕耘海外布局，2025年2月進一步成立「德鑫貳」半導體控股，維田正式成為「德鑫貳」成員之一。

維田表示，2月營收創近1年單月低點，主要是因為市場仍受地緣政治、美國關稅貿易政策干擾，但整體而言，後續受惠AI相關應用發展，工業電腦市況今年應能逐步回溫，未來將密切注意客戶拉貨狀況，營運自第2季起將更為明朗，目標營收逐季回升。

維田提到，AI技術從雲端逐步向地端蔓延，新的AI應用持續帶動產業發展，AI邊緣運算將為工業電腦市場注入全新動能，維田在相關領域已深入布局，企業落地AI、邊緣運算皆有完整的產品線與解決方案，持續耕耘人工智慧領域專案。儘管看好今年全球經濟、歐洲製造業景氣溫和回溫，但仍須注意因美國經貿政策變動帶來的產業鏈生態變化，公司將與客戶保持密切聯繫，展現一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備，審慎看待營運發展。

關於成為「德鑫貳」成員之一，維田指出，目前「德鑫」、「德鑫貳」兩家控股公司，包含了18家台灣在地半導體供應鏈企業，組成半導體供應鏈大艦隊，未來冀望透過跨產業聯盟資源共享，建立商業合作，凝聚發展共識與長遠夥伴關係。面對國際情勢及地緣政治變動，台灣半導體供應鏈擁有彈性與效率，維田身為台灣工業電腦廠，未來將隨著聯盟大艦隊共同邁出台灣，目標海外市場，期望為營運、毛利率表現增添柴火。

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