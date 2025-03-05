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金屬中心攜手法最大工研機構 打造氫能產業供應鏈量能

2025/03/05 17:48

金屬中心與法國機械工業技術中心（Cetim）簽署合作備忘錄，將借鏡歐洲氫能產業經驗，助力國內廠商強化關鍵製造技術。（金屬中心提供）金屬中心與法國機械工業技術中心（Cetim）簽署合作備忘錄，將借鏡歐洲氫能產業經驗，助力國內廠商強化關鍵製造技術。（金屬中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕全球邁向2050年淨零排放目標，氫能成為推動能源轉型關鍵，金屬中心昨（4）日與法國最大機械工業技術中心（Cetim）簽署合作備忘錄，將借鏡歐洲氫能產業經驗，助力國內廠商強化關鍵製造技術。

金屬中心執行長賴永祥表示，高壓儲氫瓶是氫能儲運核心設備之一，但因承受極端壓力，材料加工與接合技術門檻極高，此次合作將聚焦次世代熱塑複合材料儲氫瓶技術開發，金屬中心將結合Cetim自主研發的自動纖維繞帶技術，協助國內廠商提升高壓儲氫瓶的製造能力，使瓶體結構更輕量，並延長使用壽命。

另氫能設備長期暴露在高壓氫氣環境下，金屬材料可能因氫脆化導致失效，進而影響安全，為解決此痛點，金屬中心將運用Cetim高壓氫氣疲勞測試與材料分析模型，協助國內氫能供應鏈開發更耐用、安全的氫能設備與零組件，提升台灣在氫能輸儲運關鍵技術的自主研發能力，並確保產品符合國際標準。

金屬中心表示，Cetim為歐洲知名工業研究機構，技術服務涵蓋能源、航太、機械工程等領域，於全球擁有超過8000家客戶，Cetim也是歐洲氫能產業重要參與者，為推動法國氫能產業，投資2500萬歐元執行HyMEET專案，投入氫能生產、儲存、運輸與應用研發及設置檢測中心。

金屬中心近年來積極投入氫能產業推動，成功開發抗氫脆銲接製程與耐氫滲透表面處理技術，應用於氫氣輸儲裝置，有效降低氫脆導致的洩漏風險，並創新設計可變混氫比例的工業燃燒器，打造國內首座混氫燃燒整合工業爐，透過自主研發逐步累積核心技術能量。

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