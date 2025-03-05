和泰汽車校園徵才開跑 非主管員工平均年薪263萬元

車市龍頭和泰汽車2025年全台校園徵才開跑，釋出近20個職缺，包含資訊、行銷、企劃等多元職缺，向新鮮人招手。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕車市龍頭和泰（2207）汽車2025年全台校園徵才開跑，釋出近20個職缺，包含資訊、行銷、企劃等多元職缺，向新鮮人招手。

和泰汽車今年首場大型校園活動，將於3月8日於臺灣大學校園徵才博覽會登場。其餘場次包含北科大、政大、成大、陽明交大、北大、中央、中山、清大、台科大、中原等，提供同學們與企業主管面對面交流、了解公司與各類職務內容的機會。

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和泰汽車表示，和泰除代理 TOYOTA、Lexus 及HINO等汽車品牌外，近年更積極拓展多元事業領域，推動MaaS（Mobility as a Service）移動服務，並深耕 ESG，隨著企業不斷創新與成長，和泰汽車今年校園招募計畫正式啟動，廣招新世代優秀人才加入。

和泰汽車視員工為推動企業成長的核心動力，提供有競爭力的薪資福利，根據2024年7月1日證交所公告，2023年和泰汽車非主管員工平均年薪263萬元，在上市公司中排行第9名，大學畢業起薪達4.4萬元、碩士起薪達5萬元，每年穩定調薪、旅遊補助5萬元、3個月年終獎金、優於法令的特殊假等豐富福利，常獲幸福企業美譽。

除了參與春季徵才活動以外，和泰汽車長期深耕各類型校園活動，如參與求職工作坊、擔任產業趨勢課程業師等，今年持續推出「和泰之星」實習計畫，預計於暑期招收16名實習生，提供月薪3.6萬元，讓學生有機會實際參與公司專案實作。

此外針對學期間實習，和泰汽車也提供「職場先修計畫」，招募長期實習生，每週工作3天，時薪250元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰汽車，累積職場經驗。

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