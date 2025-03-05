傳英特爾Panther Lake量產時間延後至今年第4季中期

英特爾（Intel）下一代行動平台處理器「Panther Lake（PTL）」傳量產時間延後。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）下一代行動平台處理器「Panther Lake（PTL）」傳出，量產時間延後至2025年第4季中期。

天風國際知名分析師郭明錤今（5日）發文指出，根據其對PC/NB品牌/ODM/EMS最新的產業調查指出，英特爾的Panther Lake量產時間已自2025年9月初延後至2025第4季中期，並彙整7個值得關注重點與讀者分享，分別如下。

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第一，晶片與成品 （PC/NB） 出貨時間大約差2-4週，故Panther Lake NB可能要到2026年才會普及，此意味著英特爾將錯失2025年的年末銷售旺季，且2025下半年營收與利潤將面臨下行風險。

第二，雖英特爾對外宣稱Panther Lake預計在2025下半年量產，故此延期仍在其對外宣稱的預期內，但如果不是遇到生產端的嚴重問題，不會下此決定。因為Panther Lake延期不利英特爾的2025下半年營收與利潤，以及最重要的組織士氣與供應鏈信任。

第三，缺陷密度 （defect density） 僅是影響晶片良率與量產的因素之一。從PC/NB品牌/ODM/EMS的出貨時程，也是判斷英特爾18A生產狀況的關鍵依據。

第四，根據郭明錤對英特爾先進製程耗材出貨調查，2025第3季的出貨與目前相較沒有明顯變化，驗證英特爾Panther Lake的延期的可能性。

第五，英特爾在2025年下半年主要還是需依靠Arrow Lake （ARL） 來面對AMD與高通（Qualcomm）競爭。因ARL低於40 TOPs，且品牌對推動Lunar Lake （LNL） 意願不高，代表英特爾在2025下半年AI PC競爭中居於劣勢。

第六，較積極的品牌業者已規劃要讓特定高階機型採用預計在9月底少量生產的Panther Lake QS （Qualification sample） 以爭取優先上市。但因QS數量有限，故對Intel幫助不大。

第七，英特爾自家採用18A製程生產的晶片沒有順利出貨前，很難取得外部IC設計客戶的信任，並實際投入大量資源與英特爾合作開發18A晶片。

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