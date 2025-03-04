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國內氣價、電價狂漲 東鋼：今年營運挑戰仍在能源

2025/03/04 17:18

東鋼為國內電爐大廠，電價、氣價連番調漲，對營運帶來挑戰。（記者林菁樺攝）東鋼為國內電爐大廠，電價、氣價連番調漲，對營運帶來挑戰。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電爐大廠東鋼（2006）下午舉行法說會，東鋼董事長侯傑騰指出，美國總統川普就任、地緣政治可望減緩等，年初時市場確實有一點「跌深反彈」跡象，1、2月鋼筋接單大增，但東鋼認為，這是川普貿易政策帶來的特殊狀況，川普對鋼鐵業影響，仍充滿不確定性，等就職百日「子彈飛一會」再評估，會比較洽當。

東鋼煉鋼、軋鋼產能都有365萬噸，去年鋼筋出貨量136.42萬噸、型鋼62.18萬噸；東鋼表示，今年鋼筋目標出貨量約145萬噸、型鋼則是62萬噸，目前東鋼的鋼筋在手訂單量仍有100萬噸以上，能見度約9個月，今年鋼結構的訂單也是全滿，能見度到明年上半年。

東鋼總經理黃炳樺說明，去年底鋼價是近三年低點，川普上任帶來重建利多，全球鋼鐵股都率先反映，鋼鐵業特性更是追漲不追跌，去年下半年接單變少，但國內營建工程計畫未變少，在川普就任後，國際貿易政策帶來巨大變化，今年1、2月接單年增60%，但時間拉長來看，去年9月到今年2月，接單成長約5.3%。

而利差是否能擴大，黃炳樺分析，今年初廢鋼等原料採購價低，但生產的能源價格高，一來一往「有努力的空間」， 在毛利部分雖不擴大，但能夠穩健維持。

至於川普的關稅政策衝擊，黃炳樺直言，沒有太大影響，2018年川普就任就以國安為題提出232條款，並給加拿大、墨西哥、澳洲豁免配額，拜登政府後又追加日、韓、巴西等國，此次課徵關稅是把配額取消，大家都是課徵25%，最大影響是美國的需求仍大於生產，過去主要進口來自豁免國，接下來一視同仁。

黃炳樺強調，東和鋼鐵建築用鋼很難有替代產品，與景氣循環息息相關，要關注中國經濟是否復甦，美國課稅對通膨影響等。

另外，東鋼身為電爐大廠，去年電價兩波調漲後，合計漲幅達38%，電價佔鋼筋成本已來到13.4%，加上工業氣價已漲50%，三月也再漲10%，黃炳樺不諱言，今年電價、天然氣等能源仍是營運面的挑戰。不過，東鋼已提出2030年要達到RE30，今年可達到RE15，若發電效率佳，還有可能達RE16。

東鋼今年資本支出主要用於工廠環境設備改善與投資自動化設備，預估未來五年要投資300套設備，希望讓3K工作由機械設備取代，首批設備34套，會在今年第二季末、第三季初裝機，東鋼也不會因為有自動化，就讓人員精簡。

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