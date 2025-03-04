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AES-KY去年EPS 25.39元 二大產品線樂觀

2025/03/04 16:47

AES-KY去年每股稅後盈餘為25.39元。（取自業者官網）AES-KY去年每股稅後盈餘為25.39元。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組大廠新普旗下AES-KY（6781）今日公告去（2024）年營收100.37億元，毛利率39.4％、年增1.91個百分點，稅後淨利21.69億元、年增10%，每股稅後盈餘（EPS）25.39元。AES-KY指出，今年BBU（電池備援電力模組）、LEV（輕型電動車）樂觀，BBU營收比重有望達到50%以上。

AES-KY旗下有BBU、LEV共2大產品線，2023年、2024上半年因電動自行車產業處在庫存去化期，使營收表現較為壓抑，不過隨著AI伺服器採BBU、需求隨資料中心建置而提升，帶動AES-KY去年下半年起顯著增溫。

AES-KY總經理宋維哲日前於法說會中指出，LEV市況最壞時間已經度過、今年強於去年，而BBU領域很樂觀，資料中心、CSP（雲端服務提供商）需求維持成長；該公司指出，今年BBU成長力度強於LEV，營收比重有望達50%以上。

展望未來，AES-KY今表示，將以持續擴增新客戶、新產品，並擴大市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

至於去年第四季表現，AES-KY單季營收為31.9億元、年增28.3%，營業毛利12.6億元、年增率35.9%，稅後淨利7.25億元、年增55%，每股稅後盈餘8.49元。

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