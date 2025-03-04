達明創造「AI+機器人」利基 解決方案穩定發酵

達明總經理陳尚昊今天表示，人工智慧技術的擴大導入成為公司重要的利基點。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明（4585）旗下機器人事業綜效持續成長，總經理陳尚昊今天表示，人工智慧（AI）技術的擴大導入成為公司重要的利基點，從全球市場佔有率的角度來看，達明還有良好的成長空間，將透過不斷專注於推進協作型機器人在工業標準製程產線的運作能力，配合集團長期耕耘的客戶共同穩定成長。

陳尚昊今天出席台北國際工具機展時表示，工業自動化領域的訂單需要長期耕耘，不可能昨天與客戶接洽，今天就有訂單上門，中間需要投入大量的時間成本了解客戶需求，提供測試用途的機器人以配合其產線，並不斷進行調整，因此，機器人企業目前的興衰程度會取決於過去1、2年的耕耘，而達明已運用AI技術提升產品價值。

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陳尚昊觀察，許多企業原先專注於工業機器人，現在逐漸嘗試切入協作型機種領域，而市場上也開始興起各種AI大語言模型，而達明本就於專業市場領域範圍內累積大量數據，逐年強化瑕疵檢測、焊接等工業標準製程功能，同時吸攜手客戶改善精準度問題，發展軟硬整合的解決方案，由此可見，公司既有的基礎優勢不會輕易受到追趕。

陳尚昊重申，人工智慧已將許多外界一開始認為不可能的事情逐漸化為現實，也讓人形機器人好像真的有機會實現，不過外界所盼望的人形機器人不是只能用於特定領域，而是通用型機種，雖然有些實驗場域已經推出概念機型，但以現在AI的進步程度來看仍有一定難度，需要更大量的訓練模型，這會是產業後續努力的方向之一。

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