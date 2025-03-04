台股跌破半年線 投信:進場機會浮現

台股跌破半年線，投信認為指數回測半年線進場機會浮現。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕近日全球市場市場受到美國總統川普言論影響而震盪，美股回檔，特別是美國科技巨頭賣壓沉重，今日台股同步跌破半年線，投信業者認為，指數回測半年線時，進場機會浮現，投資人可分批布局。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，全球晶圓代工龍頭總裁與美國總統川普共同出席白宮活動，並且宣布未來4年將於美國再投資一千億美元，建立新的晶片製造廠、封裝廠以及研發中心，川普提到這項投資案是「全世界最強大企業的偉大之舉」，市場解讀此舉是對川普政策善意回應，也可望避開對台灣晶片課稅的問題，進而擴大承接蘋果、輝達、高通等美系大廠訂單，今日台股跌幅隨時間收斂，終場指數跌幅縮小至-0.7%，下跌159.37點，收在22596.88點。

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張芷菱認為，目前美國經濟雖放緩但仍具韌性，加上川普後續可望推行減稅措施，有望提升企業獲利展望，基本面看待正向，且根據過往歷史經驗，指數回測半年線時往往為進場機會浮現，加上台灣經濟基本面仍具底氣，台經院預期今年台灣經濟成長率為3.42%，較先前預測上修0.27個百分點，顯示基本面持續溫和擴張，一旦不確定因素與恐慌因素消除後，股市將反映基本面表現。

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