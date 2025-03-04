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新漢攜手工具機大廠友嘉 聚焦AIoT解決方案

2025/03/04 14:48

工業電腦供應商新漢（8234）攜手工具機大廠友嘉聚焦「綠色工具機智慧物聯網（AIoT）解決方案」。（記者方韋傑攝）工業電腦供應商新漢（8234）攜手工具機大廠友嘉聚焦「綠色工具機智慧物聯網（AIoT）解決方案」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦供應商新漢（8234）攜手工具機大廠友嘉聚焦「綠色工具機智慧物聯網（AIoT）解決方案」，透過產線感測器收集數據，結合AI演算法，即時模擬機台運行、預測工時、計算接單成本，並進一步執行預測性調整，減少機台能耗，實現ESG綠色減碳目標，未來雙方將持續為產業打造各種應用，為市場量身設計解決方案。

智慧工廠數位孿生（Digital Twins）概念雖已發展多年，近期隨著AI技術的突破再度成為產業焦點，新漢分析，數位孿生技術就是在數位世界中建立虛擬工廠，透過數據模擬真實環境，以預測並優化生產流程，集團旗下新漢智能專攻物聯網解決方案，擁有完整的工業4.0自動化團隊，已與工具機大廠友嘉有過多次合作，持續打造高效節能的智慧工廠解決方案。

新漢集團董事長林茂昌表示，在全球產業邁向智慧化與淨零碳排的趨勢下，AI與數據已成為製造業轉型的關鍵驅動力，新漢未來繼續攜手友嘉，目標強化運用智慧物聯網與數位孿生技術，向市場提供更智能、高效、節能的解決方案，讓工具機產業真正實現智慧化應用，推動製造業全面升級。

友嘉集團深耕產業近半世紀，專注於開發工具機、產業設備與綠能項目，在終端市場佈局廣泛，後續將藉由新漢集團在邊緣運算場景應用的深厚經驗，建立產線中各項可視化數據，縮短時間成本，除了為企業大幅提升營運效率，同時面對全球製造業淨零碳排的挑戰。

友嘉董事長黃威翌談到，此次雙方在工具機、工業自動化、智慧物聯網領域的技術優勢，有助於強化數位孿生、邊緣運算、AI預測性維護等關鍵技術，未來會協助工具機業者導入AI應用，即時優化加工精度，提升生產品質與效率，進一步加速製造業數位轉型。

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