焦點股》森崴：現增抽籤日 套利摜殺跌停

森崴現增抽籤截止日跌停，套利賣壓出籠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股森崴能源（6806）今日為現金增資公開抽籤日，不過開盤後股價一度來到跌停100.5元，不少投資人大驚，法人則認為，森崴現增每股認購價為80元，今日一早森崴開盤價有108元、最低跌停板100.5元，價差至少20元以上，導致部分套利賣壓出籠。

截至10:06分為止，森崴股價下跌10元、暫報101.5元、跌幅8.97%，成交量超過4400張。法人分析，今日所有參與現增公開申購的投資人都已經知道是否中籤，由於價差高達20元，手中已有現股的股東，可選在盤勢震盪中先行賣出部分老股獲利了結；至於手中沒有現股的中籤戶，明日可拿到現股，今日也可先融券賣出鎖住價差，之後再用現股回補。

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森崴能源去年營收196.29億元、年增74.49%，再次改寫新高。日前也宣布，旗下子公司寶崴海事，將以EPCI（海事工程總承攬服務）能力、風電工程技術與關鍵船舶資產三大競爭優勢輔以台電二期的工程實績，佈局亞洲市場迎接離岸風電的黃金10年，進一步推升集團總體營收。

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