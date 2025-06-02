連假後股匯雙殺！新台幣連2黑收29.988元。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行喊話查緝外資炒匯奏效，加上台股連假後補跌，新台幣兌美元匯率早盤由升轉貶，一度重挫逾1角、重見30字頭，午後貶幅收斂，最後收在29.988元、貶值5.9分，匯價連2黑，成交量則爆出22.355億美元大量。

台股今天下殺344.59點，收在21002.71點，三大法人合計賣超551.41億元。其中，外資賣超幅度擴大至538.69億元。

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匯銀人士指出，端午連假期間，美元走軟，新台幣匯價一早以升值2.9分開出，最高升抵29.87元，惟央行前一日的警示發揮作用，外資賣股後不敢多做停留，熱錢隨即匯出，使新台幣早盤最低下探至30.036元，重貶1.07角，午後出口商進場拋匯，台幣貶幅陸續收斂，最終仍以29字頭作收。

匯銀人士表示，過去央行對於外資賣股後資金匯出大約容忍期是一週，現在非常時期，若外資3天內不匯出，或是匯入資金後不馬上進股市，央行就會關切，以今日外資匯出金額還不到15億美元，若賣股後熱錢未重新投入股市，就會持續匯出，但因出口商滿手美元，在川普關稅政策仍充滿不確定性下，出口商見到不錯價位就會進場拋匯，一來一往，研判新台幣匯價短線仍將在30元附近上下整理。

觀察主要亞幣，根據央行統計，美元指數在連假期間暴跌1.25%、日圓勁揚1.64%、新幣升值0.33%、韓元貶值0.23%、台幣貶0.2%，人民幣今日休市。

上週美國貿易法庭推翻川普關稅政策後，一度帶動美元指數大漲，但之後公布的美國個人消費指數（PCE）降溫，市場重啟對聯準會降息預期，加上川普週末宣布加碼鋼鐵關稅至50%，並揚言關稅不會停，美元再度跳水。

匯銀人士表示，這可能也是央行擔心市場再度失序所以在週日晚間緊急發出新聞稿重申穩定新台幣匯率的理由。而以今日走勢來看，也確實發揮效果，後續市場持續關注美國關稅發展外，本週美國將公布就業數據以及歐洲央行利率會議也是投資人關切重點。

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