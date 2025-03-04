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台積電：長期毛利率達53％ 穩定增加股利皆維持不變

2025/03/04 09:13

台積電表示，長期毛利率達53%、穩定增加股利皆維持不變（記者洪友芳攝）台積電表示，長期毛利率達53%、穩定增加股利皆維持不變（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電擴大美國投資達千億美元，是否會影響長期毛利率與持續穩定增加股利？台積電表示，長期毛利率達53%以上仍可實現，持續穩定增加股利也維持不變。

台積電今宣布增加在美投資金額1000億美元先進半導體製造，這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝設施以及1間主要研發團隊中心，加上先前的投資，總投資金額將達1650億美元。

台積電擴大美國投資，引發投資人擔心美國成本高，恐稀釋公司獲利，今年毛利率約將被稀釋2~3%，承諾長期毛利率達53%以上恐無法達成，還有持續穩定增加股利也恐落空。

台積電發言窗口表示，公司長期毛利率達53%以上仍可實現，持續穩定增加股利也維持不變。

前外資分析師陸行之也發文公開質疑，分析師需要重新計算台積電未來四年的折舊費用、研發和管理費用對毛利率和營業利潤率的影響。如果計劃順利執行，長期毛利率可能會有所下降。

不過，他也認為，台積電會動態調整的計劃，他說，雖然現在宣布投資1000億美元，但隨著市場需求的變化，計劃可能會有所調整。美國客戶先進製程需求轉弱的情況下，投資金額可能會減少。同時，美國製造趨勢可能無法逆轉，科技電子產品的價格可能會持續上升。

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