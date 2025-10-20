台股飆新高、新台幣一度勁揚逾1角，最後收30.65元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電領軍台股今日大漲近400點，再度刷新歷史紀錄，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢匯入下，盤中一度勁揚逾1角、升破30.6元，惟市場觀望氣氛濃厚，缺乏追價動能，最後收在30.65元，升值3.6分，匯價結束連2黑，成交量僅13.505億美元。

美國總統川普預告「川習會」仍將於月底登場，美中緊張關係有望緩和下，上週五美股重拾漲勢，台股今日與亞洲股市連袂大漲，收在27688.63點，上漲386.26點。三大法人合計買超172.27億元。其中，外資買盤歸隊，今日買超142.22億元。

在外資熱錢匯入下，新台幣匯價午後一舉升破30.6元價位，最高升抵30.583元、勁揚1.03角，惟美元反彈、出口商轉趨觀望，最後仍收在30.6元價位，預期短線仍將在30.5元至30.8元間區間盤整。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.37%、日圓重挫0.69%、新幣貶值0.08%；但台幣升值0.12%、韓元也上漲0.11%、人民幣小漲0.05%，主要亞幣升貶互見、各自表現。

匯銀人士指出，市場焦點聚焦於美中貿易發展與美國通膨數據。美國政府自10月1日關門以來，多項統計數據延遲發布，本週預定公布的9月消費者物價指數（CPI）格外受到矚目。投資人擔心若通膨升溫，可能影響市場對聯準會（FOMC）10月底降息的預期。

隨著美國經濟出現放緩跡象，多位理事支持降息，市場普遍預期聯準會本月將再降息1碼。美元指數上週曾一度下探98.03，但因美中貿易情勢不確定，現仍在98.4附近震盪整理。

