晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

學歷先備好！「這14大職業」將是2034年最熱門

2025/03/03 20:20

美國《AI4Beginners》網站整理出未來理想職業的潛力清單。（示意圖，彭博）美國《AI4Beginners》網站整理出未來理想職業的潛力清單。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕選擇一條通往理想工作的路徑很重要，同樣重要的是要考慮長期的可持續性，美國《AI4Beginners》網站整理了一份未來理想職業的潛力清單，這些將是2034年14大熱門職業。

1.行動應用程式開發者（Mobile App Developer）。在未來幾年，行動應用程式開發人員的需求會持續存在。這些資訊科技領域的專業人才，負責為內部和外部使用開發平板電腦和智慧型手機應用程式。若要開始這項職業，需要擁有電腦與資訊技術或相關領域的學士學位。

2.企業營運分析師（Operations Research Analyst）。全球大多數公司都希望提高效率，分析師可以發現問題、緩解瓶頸、提升生產力並節省成本。一些公司偏好擁有碩士學位的營運分析師，有興趣可以從學士學位開始。

3.家庭健康和個人護理助理（Home Health And Personal Care Aide）。隨著人口高齡化，居家健康助理的需求將會大幅增加，這些專業人員協助有殘疾、障礙或身體限制的人群。居家健康助理需要根據提供的服務接受職業培訓或在職培訓。

4.基因顧問（Genetic Advisor）。這是一個新興領域，具有治療遺傳性疾病的潛力。隨著基因編輯技術的進步，對基因治療師和顧問的需求將會增加。基因顧問幫助人們了解家族遺傳性疾病和出生缺陷的風險。

5.網頁開發者（Web developer）。網際網路將持續存在，因此網頁開發是一項有前景的職業。憑藉個人才能，可以設計並維護易於訪問、可用且高效的網站。與許多科技職業不同，這項工作並不需要學士學位。

6.工作環境建築師（Workplace Environment Architect）。在疫情後，辦公室設計理念正在發生變化。工作環境建築師師專注於員工的福祉和以人為本的設計。

7.電腦專家（Computer Support Specialist）。電腦支援專家將持續受到需求，因為電腦在個人和專業生活中都扮演著重要角色，這些專家幫助個人和企業解決電腦問題。儘管不一定需要學士學位才能開始，但您需要接受相應的培訓或學位。

8.森林火災督察員（Forest Fire Inspector）。森林火災是美國的一個重大問題，督察員和預防專家負責評估戶外區域，辨別火災規範違規行為和潛在威脅，並提出解決方案以減輕這些風險。這些職位通常需要火災科學的學位。

9.網路災害預報員（Cyber Calamity Forecaster）。網路威脅持續上升，能夠預測這些威脅已成為阻止未來災難的關鍵。這項工作主要是了解和預測網路風險，這是為了領先駭客一步並保護資料。

10.居家辦公協調員（Work from Home Facilitator）。在2020年之前，只有少數公司允許遠距工作。而現在，遠距工作已經成為常態，企業需要協助來改善這一模式。這就是居家工作協調員的角色，他們確保遠程工作能夠順利進行。

11.體適能培訓師（Fitness Commitment Counselor）。自從疫情之後，體適能培訓師正逐漸幫助人們重新恢復健康。他們利用科技來引導人們恢復健身，像是使用智慧手錶等工具來追蹤進度，並幫助人們保持專注。

12.智慧家庭設計經理（Smart Home Design Manager）。在疫情後，家變得比以往更為重要。智慧家庭設計經理能確保住宅設計夠支持遠距工作。智慧家庭市場預計將增長至3382.8億美元，他們負責創建家庭辦公空間並安裝先進的技術。

13.人工智慧專家（Artificial Intelligence Specialist）。2025年，人工智慧成為關鍵產業。人工智慧預計將創造9700萬個新工作機會，隨著人工智慧進入應用程式和智慧型手機，這個領域將持續增長。職業道路包括自動化、機器人、程式設計、應用程式開發、數學、工程和科技。要在這個領域中脫穎而出，您需要具備多種相關技能。

14.數據偵探（Data Detective）。數據科學家需求旺盛，但需求遠超過供應，數據偵探填補了這一空缺，為企業解決大數據難題。對於依賴數據科學的行業來說，他們至關重要，他們的工作是從大量數據中發現隱藏的見解。隨著數位世界的不斷擴張，數據偵探的角色變得越來越重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財