學歷先備好！「這14大職業」將是2034年最熱門

美國《AI4Beginners》網站整理出未來理想職業的潛力清單。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕選擇一條通往理想工作的路徑很重要，同樣重要的是要考慮長期的可持續性，美國《AI4Beginners》網站整理了一份未來理想職業的潛力清單，這些將是2034年14大熱門職業。

1.行動應用程式開發者（Mobile App Developer）。在未來幾年，行動應用程式開發人員的需求會持續存在。這些資訊科技領域的專業人才，負責為內部和外部使用開發平板電腦和智慧型手機應用程式。若要開始這項職業，需要擁有電腦與資訊技術或相關領域的學士學位。

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2.企業營運分析師（Operations Research Analyst）。全球大多數公司都希望提高效率，分析師可以發現問題、緩解瓶頸、提升生產力並節省成本。一些公司偏好擁有碩士學位的營運分析師，有興趣可以從學士學位開始。

3.家庭健康和個人護理助理（Home Health And Personal Care Aide）。隨著人口高齡化，居家健康助理的需求將會大幅增加，這些專業人員協助有殘疾、障礙或身體限制的人群。居家健康助理需要根據提供的服務接受職業培訓或在職培訓。

4.基因顧問（Genetic Advisor）。這是一個新興領域，具有治療遺傳性疾病的潛力。隨著基因編輯技術的進步，對基因治療師和顧問的需求將會增加。基因顧問幫助人們了解家族遺傳性疾病和出生缺陷的風險。

5.網頁開發者（Web developer）。網際網路將持續存在，因此網頁開發是一項有前景的職業。憑藉個人才能，可以設計並維護易於訪問、可用且高效的網站。與許多科技職業不同，這項工作並不需要學士學位。

6.工作環境建築師（Workplace Environment Architect）。在疫情後，辦公室設計理念正在發生變化。工作環境建築師師專注於員工的福祉和以人為本的設計。

7.電腦專家（Computer Support Specialist）。電腦支援專家將持續受到需求，因為電腦在個人和專業生活中都扮演著重要角色，這些專家幫助個人和企業解決電腦問題。儘管不一定需要學士學位才能開始，但您需要接受相應的培訓或學位。

8.森林火災督察員（Forest Fire Inspector）。森林火災是美國的一個重大問題，督察員和預防專家負責評估戶外區域，辨別火災規範違規行為和潛在威脅，並提出解決方案以減輕這些風險。這些職位通常需要火災科學的學位。

9.網路災害預報員（Cyber Calamity Forecaster）。網路威脅持續上升，能夠預測這些威脅已成為阻止未來災難的關鍵。這項工作主要是了解和預測網路風險，這是為了領先駭客一步並保護資料。

10.居家辦公協調員（Work from Home Facilitator）。在2020年之前，只有少數公司允許遠距工作。而現在，遠距工作已經成為常態，企業需要協助來改善這一模式。這就是居家工作協調員的角色，他們確保遠程工作能夠順利進行。

11.體適能培訓師（Fitness Commitment Counselor）。自從疫情之後，體適能培訓師正逐漸幫助人們重新恢復健康。他們利用科技來引導人們恢復健身，像是使用智慧手錶等工具來追蹤進度，並幫助人們保持專注。

12.智慧家庭設計經理（Smart Home Design Manager）。在疫情後，家變得比以往更為重要。智慧家庭設計經理能確保住宅設計夠支持遠距工作。智慧家庭市場預計將增長至3382.8億美元，他們負責創建家庭辦公空間並安裝先進的技術。

13.人工智慧專家（Artificial Intelligence Specialist）。2025年，人工智慧成為關鍵產業。人工智慧預計將創造9700萬個新工作機會，隨著人工智慧進入應用程式和智慧型手機，這個領域將持續增長。職業道路包括自動化、機器人、程式設計、應用程式開發、數學、工程和科技。要在這個領域中脫穎而出，您需要具備多種相關技能。

14.數據偵探（Data Detective）。數據科學家需求旺盛，但需求遠超過供應，數據偵探填補了這一空缺，為企業解決大數據難題。對於依賴數據科學的行業來說，他們至關重要，他們的工作是從大量數據中發現隱藏的見解。隨著數位世界的不斷擴張，數據偵探的角色變得越來越重要。

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