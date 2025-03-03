英特爾救星上路！傳輝達、博通測試18A晶片 突破台積電壟斷

兩位知情人士向路透透露，輝達和博通正與英特爾一起進行18A晶片製造測試。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕兩位知情人士向路透透露，晶片設計公司輝達和博通正與英特爾一起進行晶片製造測試，表明他們對陷入困境的英特爾生產技術有信心。

路透指出，這兩項測試先前並未報導過，顯示輝達和博通已接近確定是否將與英特爾簽訂價值數億美元的製造合約。此舉將為英特爾的合約製造業務帶來意外收入和認可，因為英特爾一直受到晶片交貨延遲的困擾，並且尚未宣布知名晶片設計客戶。

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輝達和博通的測試採用英特爾的18A製程技術，這是一系列經過多年開發的技術和技巧，能夠製造先進的人工智慧處理器和其他複雜晶片。18A製程與主導全球晶片市場的台積電的2奈米技術展開競爭。

這些測試並非在完整的晶片設計上進行，而是旨在確定英特爾18A製程的行為和能力。晶片設計師有時會購買晶圓來測試晶片的特定組件，以解決任何問題，然後再大量生產完整的設計。測試正在進行中，並將持續數月，目前還不清楚測試何時開始。

超微也正評估英特爾的18A製造流程是否適合其需求，但目前尚不清楚是否已將測試晶片送入該工廠。超微對此拒絕發表評論。

英特爾發言人表示：我們不對具體客戶發表評論，但看到整個生態系統對英特爾18A表現出濃厚的興趣和參與度。

此外，英特爾表示已與微軟和亞馬遜簽署協議，將生產基於18A的晶片，但具體細節尚不清楚。英特爾並未透露微軟計劃使用英特爾工廠生產哪一款晶片，以及亞馬遜的某款具體產品。目前還不清楚這兩筆交易代表著多少生產量。

對於潛在的合約製造客戶來說，18A製程已推遲至2026年。現在，根據路透和兩位知情人士看到的供應商文件，英特爾已將其時間表推遲了6個月。延遲的原因是需要對關鍵智慧財產權進行18A流程認證，這比預期花費的時間更長。

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