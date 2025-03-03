蘇姿丰自曝領導決策「七字箴言」來自前老闆提問

蘇姿丰於2014年10月被任命為超微執行長，成功扭轉公司的經營困境。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微執行長蘇姿丰掌管市值1620億美元（台幣5.33兆元）的晶片製造公司，她於2014年10月被任命執行長後，扭轉陷入困境公司局面而受到讚譽。蘇丰姿日前表示，在做出關鍵重大決策時，她仍然使用職業生涯早期前老闆問她的一個問題，即「長大後想做什麼」。

1990年代中期，身為德州儀器和IBM的初級員工，蘇姿丰說她很幸運，因為IBM老闆問她：「長大後想做什麼」，當時她意識到她想管理人員和專案。在20年後，當她在超微面臨歷史動盪時期擔任領導職務時，她又問了自己同樣的問題。

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蘇姿丰在史丹佛商學院的演講中表示，當時為超微做出長期發展方向的決定時，「當我們成長」這個問題成為思考決策的關鍵。她說：「我們今天做出的決定，將在三到五年後產生影響。」

蘇姿丰表示，2014年她擔任超微營運長時，公司正在評估打造智慧型手機晶片，當時該產業正在蓬勃發展。她表示：這是一項好生意，但對我們來說實際上並不是一項好生意，因為從根本上來說這不是我們最擅長的。超微選擇優先製造高性能電腦。

蘇姿丰在半導體產業工作18年後，於2012年加入超微，擔任全球業務部高級副總裁。她說，公司正處於「十字路口」，當時她的導師建議她不要加入超微，因為超微「有著不完美的執行記錄」。

在擔任營運長6個月後，她於2014年10月被任命為公司執行長。當時，該公司的股票交易價格約為每股3美元，有傳言稱，由於英特爾和輝達的激烈競爭，超微瀕臨破產。

蘇姿丰因扭轉公司局面而受到讚譽。她帶領超微實現業務多元化，從個人電腦擴展到遊戲機，並設計新的晶片。

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