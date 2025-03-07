LTN經濟通》白色石油問世 翻轉能源產業

比爾蓋茲形容，氫是可再生能源的「瑞士刀」。（擷取自中國社群媒體）



地球可能藏著數百億噸白氫

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國地質調查局地質學家估計，地球可能藏著數百億噸白氫，可滿足全球數千年氫需求。除了法國發現的白氫礦藏，之後在澳洲、美國、俄羅斯、西班牙和非洲等地也陸續發現了白氫的存在，顯示這種能夠在地下不斷產生的天然的潔淨能源，在地球上分佈廣泛且潛力巨大。

分析師表示，目前全球對於氫的需求量約為每年1億噸，世界多國正積極投入白氫的勘探和開發，尋求能讓白氫低成本開發，期望能在交通、工業和發電等領域的廣泛應用，徹底改變清潔能源產業。

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比爾蓋茲曾形容，氫是潔淨能源的「瑞士刀」。 倘若未來白氫能達到商業化，將成為比灰氫、藍氫和綠氫更具經濟競爭力的能源選擇，對全球經濟將產生深遠影響。

市場預估，到2030年白氫產業價值達750億美元，全球氫市場價值超過 1200億美元、年消費量達1億噸。高盛則認為，到2030年，市場將增長一倍多達2500億美元，到2050年氫產業規模可望將破兆美元。

由於氫產業的未來具有可期待性，法國政府已批准多個氫勘探申請，計劃在未來數年內開展深入的勘探和開採工作，歐盟已將天然氫納入戰略性關鍵資源，資助研究項目（如HyAfrica），美國能源部也啟動探勘計畫，關注美國中西部地質結構，西非國家也希望通過白氫開發推動能源自主。

根據美國能源部高級研究計畫能源署發布的1份天然氫撥款資助公告指出，勘探者的目標應該是尋找1000萬噸以上的氫礦。

市場上也有大批投資者入市參與。據了解，目前澳洲的新創公司Gold Hydrogen和H2EX已獲得多份天然氫探勘許可，計劃在約克半島等地區進行試鑽和勘探。至於美國也有多家新創公司正在進行白氫的勘探和開發，包括Koloma和HyTerra。其中，Koloma獲得了比爾蓋茲約9100萬美元投資，用於在美國中部大裂谷系統開採白氫。

法國發現一處氫氣礦床，是至今發現的最大的天然氫礦。（擷取自中國社群媒體）





能源脫碳新解方

全球積極從自然資源中持續獲取的再生能源（renewable energy）除了從太陽能、風能、水力發電、地熱能獲取，近年瞄準儲存於山脈間的氫氣，倘若未來能大量開採，有機會成為地球暖化危機下的新解方。

2023年5月法國能源公司（Francaise de l’Energie，FDE）在法國東北的洛林地區檢查廢棄礦井的沼氣風險時，無意中發現大量的天然氫礦藏，也被稱為白氫，又稱「天然氫」（Natural Hydrogen）或「地質氫」（Geologic Hydrogen），可能以巨大儲量存在於地殼之中。

法國地質專家預估，在法國發現的這一處氫氣礦床，儲量高達600萬至2.5億噸氫，這可能是歐洲至今發現的最大的天然氫礦，約足以為歐盟的脫碳目標做出重大貢獻。

白氫受關注，是因為比石化燃料更具永續性，因此被視有機會替代化石燃料的潛力能源，市場及科學家們對天然氫礦藏的開採未來寄與厚望。但特斯拉創辦人馬斯克卻指出，氫的產生幾乎都靠人工製造，並不會自然出現在地球上，所以不是只靠電解水產生，就是得靠裂化氫化物。

全球已發現的天然氫地點，氫能「掏金熱」正蓬勃發展。（擷取自中國社群媒體）





歐洲山脈蘊藏大量天然氫

世界上有煤田、油田、天然氣田，但沒有氫田。氫和電一樣，都是透過其它能源生產製造出來的，所以是二次能源。長期以來，科學家普遍認為，分子結構最小的氫不可能存在於自然界中。

不過，隨著多項發現，證實了其天然氫的確存在地球上。例如，非洲馬利共和國於1987年在布拉凱布古村鑽探水井時，意外發現了高純度的氫氣流，至今已持續供應無碳電力超過11年。這些發現顛覆了過去認為氫氣僅能通過人工製造的觀點，證明了地球上確實存在自然生成的白氫資源。

與天然氣和電解製氫不同，存在於自然環境中的白氫，可透過許多方式產生，包括透過細菌轉化有機物，或由於地殼的放射性導致水分子分裂產生氫，或者水與富含鐵鎂的岩石（如橄欖岩）在高溫高壓下反應，生成氫氣，這個過程稱為「蛇紋石化」。這是目前市場認為，最有前途的大規模發電自然方法。

聖保羅大學和阿杜爾國家公園的研究員伊莎貝爾·莫雷蒂表示，地球的地殼和地幔中自然存在氫氣，可以在幾個地方找到，包括在大洋中脊、在蛇綠岩山脈中、在古代海洋岩石的殘餘物中，也可能在富含鐵的岩石附近。

《CNN》報導，一組科學家使用計算機模型來類比火星構造板塊的運動，並確定存在產生白氫的合適條件的區域，發現庇里牛斯山脈和阿爾卑斯山等山脈是潛在的熱點地區。

歐洲地質氫氣H2儲存設施。（法新社）

藏於地底3000公尺 開採難度高

外媒指出，氫氣可能在數百萬年的漫長過程中產生。當這些岩石在地球表面附近被發現時，它們可能會形成重要的富氫區，可能可用於鑽探和大規模氫氧化氫生產。

據報導，為了到達地表，這些岩石在數百萬年的時間里被「構造挖掘」了超過2900公里的地幔。這個過程通過兩個主要機制發生，包括大陸分裂（允許地幔上升）和山脈的形成（將地幔岩石推到地表）。

專家指出，當構造板塊碰撞並形成山脈時，深層地幔岩被推到地球表面。在這些岩石上升到地表的地方可以找到氫氣的「熱點」。

而科學家也以電腦模擬顯示，山脈的寒冷環境加上水循環的增加，可能會產生更多的氫氣，透過山脈形成而出現的岩石的氫容量，比透過大陸裂谷被推到地表的岩石的氫容量高出20倍。

儘管白氫資源豐富，但面臨開採和利用等3個挑戰，包括探勘技術、開採技術和基礎設施等。專家指出，目前市場對於地下白氫的形成機制和分佈了解有限，也缺乏專門的勘探技術，主要是超過90%的氫存在於3000公尺深處，這使得提取變得困難，需要深入研究以確定其具體位置和儲量。

此外，因為白氫易於逸散，比天然氣更易燃，如果處理不當會引起火災和爆炸。因此，如何有效地開採和收集仍是技術難題，需要開發專門的設備和方法。加上氫氣的運輸和存儲需要特殊的管道和設施，目前的基礎設施尚未完善，需進行大規模投資和建設。

白氫被稱為「未來的無限石油」。（擷取自維基百科的William Neuheisel from DC, US）

白氫成本可降到1美元/公斤 遠勝綠氫、灰氫、藍氫

分析師指出，目前各種氫氣中，最常見的是用化石燃料天然氣製成的灰氫（天然氣重整）。藍氫（碳捕捉技術）製造方法相同，但可捕獲碳排放，綠氫（水電解）是利用清潔能源分解水產生。顧名思義，綠氫最環保，但價格昂貴且產量較少。

其中，灰氫每公斤成本約 1-2美元，但碳排放高。藍氫每公斤成本約 2-3美元，但仍需化石燃料。至於綠氫每公斤的成本約3-6美元，但受限於可再生能源供應。

專家認為，如果白氫能低成本開採，如頁岩氣革命的模式，其成本可能降至每公斤1美元以下、甚至更低，直接顛覆當前的氫能市場。

所謂的頁岩氣革命，就是自2007年以來，以美國頁岩油氣的開發生產技術突破為重心，結合液裂及水平鑽井兩項工程技術，開發極低滲透率與孔隙率的頁岩層。這兩項技術結合，把傳統著重於探勘風險的油氣探勘產業，推展至近似於製造業的工廠化開發模式。

專家表示，地球能夠通過主要與亞鐵礦物氧化有關的化學反應，不斷產生天然氫氣。由於生產相對穩定，甚至可以再生的，這讓天然氫氣成為比電解制氫便宜得多的資源。

舉例來說，目前在世界上，唯一1個正在開採白氫的非洲馬利，其一口氫氣井的生產成本約為每公斤1美元，而綠氫的生產成本約為每公斤6美元。

巴黎政治學院（Science-Po Paris）教授、氫氣專家米卡·梅爾德（Mikaa meed）指出，這將是世界上碳含量最低、價格最便宜的氫燃料。等領域的廣泛應用，推動相關產業的發展，創造新的經濟增長點。

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