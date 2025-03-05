LTN經濟通》被中國帶衰的首富？遭川普鎖定

現年96歲的香港首富李嘉誠是亞洲最有影響力的商人之一。（路透資料照）

李嘉誠經營巴拿馬運河港口 川普視為威脅

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年96歲的香港首富李嘉誠是亞洲最有影響力的商人之一，李嘉誠自2018年退休後，一直相當低調，不過李嘉誠本人及旗下集團的一舉一動仍備受關注。美國總統川普上任後，誓言要奪回巴拿馬運河的控制權，直指「中國正在經營巴拿馬運河」，這番言論也讓握有港口特許經營權的李嘉誠再度成為話題人物。

巴拿馬運河根據1999年簽署的條約，在同（1999）年割讓給巴拿馬，而李嘉誠的長江和記實業旗下子公司和記港口根據1997年簽署的協議，拿下巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的特許經營權，並在2021年將營運協議延長至2047年。

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在巴拿馬的5個港口之中，和記經營的2個港口是最大的，分別位於巴拿馬運河兩端，根據官方數據，和記港口去年共為巴拿馬運河39％的貨櫃輪船提供服務。隨著北京收緊對香港的控制，川普政府指出，中國可以利用其對一家港企的影響力，迫使巴拿馬限制美國在該港的貿易。

《富比士》最新公佈2025年富豪榜，李嘉誠以377億美元（約新台幣1.24兆元）身家蟬聯香港首富，在全球富豪榜上則排名第38名。香港首富李嘉誠作為香港首富建立跨國港口商業王國，如今卻被國際視為「中國企業」看待，並淪為各國狙擊目標，國際聲譽因此蒙上陰影。

李嘉誠建立世界最大的跨國港口商業王國，業務遍布全球24個國家，涉及多達53個港口。（彭博資料照）



李嘉誠在24國擁53港口

李嘉誠在1950年創業，成立長江塑膠廠，以塑膠花起家。公司快速發展下，李嘉誠進軍房地產業多元化投資，1960年代獲得龐大的獲利，並在往後數十年逐步擴張至其他產業。1979年，李嘉誠以6.39億港元收購英資第2大洋行、當時市值約60億港元的和記黃埔22.4％股權，隔年進一步將持股擴大至41.7％。隨著李嘉誠成功控制和記黃埔，長江集團幾乎是富可敵國。

事業版圖擴大的同時，李嘉誠也開始擴大全球觸角，長江集團1980年代開始在加拿大投資房地產和能源產業。1991年，隨著李嘉誠的長江集團成為首個華人港資收購英國主要貨櫃港菲力斯杜港（Port of Felixstowe）後，港口業務急速向世界各大洲擴張，建立世界最大的跨國港口商業王國。

目前業務遍佈全球24個國家，涉及多達53個港口，在全球貿易、物港樞紐以及戰略位置發揮世界重要影響力。撇除中國和香港之外，海外港口最多集中在歐洲，包括荷蘭、德國、英國、波蘭等地，控制大部分連接歐洲大陸與全球的重要航道。

2015年傳出「李嘉誠從中國撤資」，李嘉誠也在同年將長江實業與和記黃埔合併改組，並遷至開曼群島註冊。（彭博資料照）



李嘉誠與江澤民親近 習時代大舉出脫中國資產

李嘉誠與中國的關係長期以來也受到關注，1989年中國爆發六四天安門事件，外資大舉撤離中國，李嘉誠反而選擇進軍中國市場，成為香港在中國最大的投資者，後來李嘉誠把中國的投資組成長江基建，在中國的能源建設佔有重要份量。

李嘉誠雖然平時不常高調評論中央政策，但與中國共產黨多位領導人皆有接觸，自鄧小平時代以來，李嘉誠會見歷任中國國家主席，其中與江澤民關係最為密切，中媒指出，江澤民擔任中共總書記與國家主席期間，每次到訪香港，必定入住李家經營的酒店。

然而，到了習近平時代，李嘉誠與中共的關係似乎出現改變，2015年，多家中媒接連報導抨擊「李嘉誠從中國撤資」，據中媒指出，李嘉誠從2011年開始就沒有在中國買地，2012年後更沒有買過香港的土地，2013年開始拋售中國、香港的資產。

據統計，從2013年到2017年，李嘉誠家族出售的中國、香港資產超過1700億港元，這些資金大多被李家轉為收購英國、葡萄牙、奧地利、德國和加拿大的公司。這波行動過後，2015年李嘉誠將長江實業與和記黃埔合併改組，並將新公司註冊地遷至開曼群島。

李嘉誠在當時曾發表聲明回應稱，集團將繼續在全球，包括在中國尋找投資機會。聲明強調，「李先生對中國充滿信心，對習主席沉穩的領導能力深感佩服。」文中也提到，李嘉誠至今捐出逾170億港元，當中87％用於大中華地區，還傾注大量時間、心血，對有利於中華民族的事業，過去、現在、未來，宗旨不渝。

2019年，香港爆發「反送中」運動，李嘉誠曾2度發聲，呼籲當權者和抗爭者採取克制態度。（彭博資料照）



大舉買進英國公用事業

2019年，香港爆發「反送中」運動，李嘉誠曾2度發聲，呼籲當權者和抗爭者採取克制態度，並提出年輕人應「顧全大局」，執政者「能夠對未來主人翁網開一面」，並未明確表示支持中共的態度，似乎也使李嘉誠與中共的關係愈走愈遠。

近年關於李嘉誠撤資的消息持續傳出，而李家旗下的長江基建在2024年8月宣佈申請在英國第二上市，被認定是李嘉誠對香港投下不信任票，因為日後相當多交易，有可能會在倫敦進行，而並非於香港進行，同時也反映出香港已經因為外資大量離開，而失去了集資能力。

李嘉誠開始離開香港的行動，實際上並非一天兩天，畢竟早在2015年長和系重組，本來香港註冊的長江實業以及和記黃埔，在重組後變成開曼群島註冊，都已經反映出李家與習近平的緊張關係。

李嘉誠出售中港資產的同時，持續加碼投資歐洲，且積極向公用事業伸手，其中最受矚目的是2016年9月以110億英鎊收購英國國家電網公司天然氣管線業務51％股權，加上先前買下倫敦地鐵站的供電系統、地下電網、供水設施、港口碼頭、鐵路車廂等，就有外媒直稱「李嘉誠快要把整個英國買下」。

習近平政府變化無常，專家認為，李家的舉動可視為購買政治保險的行為，這一趨勢就像1997年香港的主權轉交中國一樣，當時不少香港公司改為在開曼群島或百慕達註冊。但還不到完全投下不信任票的地步。

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