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日圓具升值潛力 ! 外銀估「明年直奔142 」

2025/03/03 13:48

專家指出，在G10國家央行中，日本央行是唯一仍在升息的機構。（彭博）專家指出，在G10國家央行中，日本央行是唯一仍在升息的機構。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來日圓表現優異，為G10國家表現最好的貨幣，分析師認為，日本作為全球最大債權國，擁有高達3.3兆美元（約新台幣108.5兆元）的海外淨資產，理論上日圓具備極大的升值潛力。對此，瑞銀財富管理辦公室（CIO）近日發布對日圓匯率的預測，將今年6月的目標價從156調降至148，以反映日圓持續升值的趨勢，預計至年底時目標價為145，並設定2026年3月目標價至142。

據報導，美元兌日圓在今年1月來到158.8高點後回落，目前已跌至6個月交易區間（148-158）的底部，主要受到美日收益率差距大幅縮小的影響。與此同時，美國10年期國債收益率從4.8%下滑至4.3%，而日本10年期政府債券收益率則由1.2%升至1.4%。

瑞銀CIO認為，今年美元兌日圓貶值速度將放緩，主要有3個理由。包括日圓淨多頭部位已達擁擠水準，短期內可能抑制日圓進一步升值。其次，美國聯準會（Fed）採取溫和降息，預計在2025年降息2次，但這不代表美元兌日圓會大幅貶值；另外，日本政府希望日圓與債券收益率保持有序上升。

專家指出，在G10國家央行中，日本央行是唯一仍在升息的機構，儘管其步調謹慎，可理解為是因應數十年的通縮及極度寬鬆政策。因此，市場形成一種主流敘事，認為日本央行逆勢而行，將推升公債殖利率，吸引國內外資金回流，進而帶動日圓升值。

分析師認為，日本作為全球最大債權國，擁有高達3.3兆美元的海外淨資產，理論上日圓具備極大的升值潛力。

目前，部分市場預測已逐步實現。今年以來，日圓兌美元已上漲逾5%，日圓成為G10貨幣中表現最強勢的貨幣。然而，美國銀行（BofA）分析師指出，實際殖利率與利率水平使這一趨勢變得更加複雜。

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