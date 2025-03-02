不用台積電救了？前CEO籲英特爾炒了董事、迎回季辛格

英特爾前CEO巴瑞特呼籲，應該重新聘請季辛格回鍋。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾該何去何從，迄今未有定論。英特爾前CEO巴瑞特（Craig Barrett）不贊成分拆，他說，從技術角度來看，英特爾已經回歸了（Intel is back），目前最佳做法是解僱英特爾董事會，並重新聘請前CEO季辛格（Pat Gelsinger）完成他過去幾年出色的工作。

英特爾4位前董事近日在美媒《Fortune》撰寫專欄文章，認為英特爾和台積電成立合資企業，接手英特爾的製造業務是一個「糟糕的想法」，並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。

請繼續往下閱讀...

英特爾前CEO巴瑞特隨後在3月1日也在同個媒體撰文指出，認同英特爾不應將其代工業務出售給台積電，對於4位前董事認為英特爾應該分拆的論點，巴瑞特則不認同。他說，英特爾的董事會成員立意良善，卻偏離目標。

業界傳聞美國政府要求台積電與英特爾組成合資公司。（彭博資料照，本報合成）

巴瑞特稱讚兩個月前突然被解僱的前CEO季辛格，因為季辛格在重振技術開發團隊方面做得非常出色，如今英特爾的先進技術已經可以媲美台積電 2奈米製程。此外，英特爾首批兩台 High-NA EUV 設備已投產，晶背供電（Backside Power Delivery）技術方面也處於領先地位，這兩項成就對於未來幾代矽技術都至關重要。

巴瑞特認為，從技術角度來看，英特爾已經回歸了（Intel is back）。如果英特爾已從技術角度回歸，那麼分拆一家擁有十多萬名員工、分佈在幾大洲的公司有什麼好處呢？

巴瑞特提及，4位前董事認為，由於英特爾也生產和銷售晶片，因此沒有其他晶片設計商願意信任英特爾來生產他們的產品，這種思考過程忽略在半導體產業最好的技術，才能獲勝的事實。倘若英特爾擁有與台積電相當或更好的技術，「那麼遊戲規則就會改變」。

他解釋，英特爾先前在晶圓代工領域的努力之所以失敗，原因很簡單，就是缺乏具競爭力的技術，當然，英特爾必須提供良好的客戶服務、公平的定價、保證的產能以及晶片設計人員與代工客戶的明確分離，但毫無疑問，最好的技術將獲勝。

英特爾前CEO巴瑞特不贊成分拆。示意圖。（彭博）

巴瑞特說，英特爾曾經在技術和晶片設計領域處於領先地位，隨著產業往人工智慧應用轉變，英特爾在晶片設計方面雖舉步維艱，但已經回歸到製造技術。所以，不要再談論分拆英特爾是唯一解決方案了，而是先談英特爾如何藉著科技復興，分食台積電目前的高端代工業務。

當然，美國政府可以透過推動美國公司採用美國代工廠，協助英特爾，也可以對英特爾進行投資。在關稅等支持措施方面，川普政府可以比上一屆政府行動得更快。但是，請不要再談論拆分一家公司以及處理其中涉及複雜情況和干擾因素，英特爾已更換了幾任執行長和董事會，他們都做過錯誤的事。

巴瑞特強調，如果美國想在半導體製造業擁有主導地位，就應該在英特爾復甦的基礎上再接再厲，不要把它拆散，討論的焦點應該是誰將成為下一任CEO，以延續季辛格過去幾年的成就。

他稱，英特爾即將重新奪回半導體領域的主導地位，最愚蠢的想法就是分拆阻止這一進程，「在我看來，更好的做法可能是解僱英特爾董事會，並重新聘請季辛格來完成他過去幾年出色的表現」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法