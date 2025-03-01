美超微壓線交財報免下市 梁見後老婆賣光持股、套現7500萬

美超微在2月25日壓線前補交財報，解除下市危機。圖為美超微創辦人梁見後。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI伺服器大廠美超微因深陷財務疑雲，未如出具財報，差點面臨下市危機，最終趕在2月25日壓線前補交財報，解除遭那斯達克摘牌風險。不過，隔天（2月26日）現任美超微副總裁、創辦人梁見後的妻子劉秋珠（Sara Liu），向美國證券交易委員會（SEC）提交賣股訊息，個人名下持有的 4萬6293 股美超微普通股全數出清，套現約230 萬美元（約台幣7544萬）。

去年8月美超微爆出「會計操縱」疑雲，原配合的簽證會計師事務所安永（Ernst & Young）無預警終止合作，一度面臨無人簽證財報的狀況，導致財報開天窗，那斯達克交易所要求美超微必須於2025年2月25日前補行申報，否則將強制下市，使得這檔昔日的AI妖股大暴跌。

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幸好，美超微趕在壓線前補交財報，暫時化解下市危機，2月25日盤後股價聞訊噴漲21.7%。

美超微下市危機解除後，高管隨即提交賣股資料。《Fortune》1日披露，美超微高層在上週三（2/26）向美國證券交易委員會提交通知，表示出售美超微股票。值得注意的是，美超微聯合創辦人、執行長梁見後的妻子劉秋珠出清個人名下所有持股。

報導指出，劉秋珠賣掉4萬6293 股美超微普通股，價值 230 萬美元，其個人持有的美超微股票數量降至「0」。若根據劉提交給SEC的資料，劉在2月26日以每股50.105至50.33美元的價格出售持股。

報導稱，上週劉秋珠及梁見後都被授予數千股限制性股票，劉還透過梁見後間接持有超過 6700 多萬股的美超微股票。

除了劉秋珠拋售持股外，《Investing》還指出，根據提交給SEC的文件顯示，美超微高級副總裁高智（George Kao）也進行重大股票交易。2月26日，高智以平均每股50.484美元的價格，出售7萬1720股普通股，價值約362萬美元（約台幣1.18億）。

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