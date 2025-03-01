晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台南今年釋出12投資案、規模上看240億 捷運紅線站點商機受矚目

2025/03/01 14:25

「台南運河遊河BOT案」將設置3座運河碼頭，推展水上觀光。（記者洪瑞琴攝）「台南運河遊河BOT案」將設置3座運河碼頭，推展水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南積極引進民間投資公共建設，引進破百億民間資金投入公共建設，為市庫開源節流並提供更優質公共服務品質，今年更加碼推出包括捷運紅線站點商區等12案，估計總投資規模金額可望達240億元。

財稅局表示，今年有台鐵地下化後的「南台南車站」旁、大面積精華商業區土地的「東區商4複合式商業設施促參案」，鄰近市立醫院、巴克禮公園、照顧住宅等，未來亦有捷運紅線站點，該區域預期將移入大量人口，具高度發展潛力，預計上半年公告招商。

市府擴大招商量能，不斷推出亮點案件，例如「台南市立醫院BOT案」為提供民眾更優質醫療服務，維持醫療不中斷，首創原址興建及營運同步進行，並且未來將引進智慧醫療，預計引進民間資金70億餘元。另外將推出5案全民運動館ROT案、永康東橋停車場BOT案及南門勞工育樂中心BOT案等，創造投資時機，共創雙贏。

財稅局長李建賢指出，去（2024）年除九六新村都更招商成功，為台南再添250戶社會住宅，尚有「台南運河遊河BOT案」將設置3座運河碼頭與沿線之休憩空間推展水上觀光，重現昔日運河風光。

另外，「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」將打造佔地3千坪以上的綜合長照機構，設置30人以上之日間照顧以及100床以上的住宿型照顧，滿足當地與鄰近地區照服需求。

台鐵「南台南車站」旁的東區「商4」招商基地位置示意圖。（南市財稅局提供）台鐵「南台南車站」旁的東區「商4」招商基地位置示意圖。（南市財稅局提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財