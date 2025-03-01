台南今年釋出12投資案、規模上看240億 捷運紅線站點商機受矚目

「台南運河遊河BOT案」將設置3座運河碼頭，推展水上觀光。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南積極引進民間投資公共建設，引進破百億民間資金投入公共建設，為市庫開源節流並提供更優質公共服務品質，今年更加碼推出包括捷運紅線站點商區等12案，估計總投資規模金額可望達240億元。

財稅局表示，今年有台鐵地下化後的「南台南車站」旁、大面積精華商業區土地的「東區商4複合式商業設施促參案」，鄰近市立醫院、巴克禮公園、照顧住宅等，未來亦有捷運紅線站點，該區域預期將移入大量人口，具高度發展潛力，預計上半年公告招商。

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市府擴大招商量能，不斷推出亮點案件，例如「台南市立醫院BOT案」為提供民眾更優質醫療服務，維持醫療不中斷，首創原址興建及營運同步進行，並且未來將引進智慧醫療，預計引進民間資金70億餘元。另外將推出5案全民運動館ROT案、永康東橋停車場BOT案及南門勞工育樂中心BOT案等，創造投資時機，共創雙贏。

財稅局長李建賢指出，去（2024）年除九六新村都更招商成功，為台南再添250戶社會住宅，尚有「台南運河遊河BOT案」將設置3座運河碼頭與沿線之休憩空間推展水上觀光，重現昔日運河風光。

另外，「六甲區住宿式長照機構有償BTO案」將打造佔地3千坪以上的綜合長照機構，設置30人以上之日間照顧以及100床以上的住宿型照顧，滿足當地與鄰近地區照服需求。

台鐵「南台南車站」旁的東區「商4」招商基地位置示意圖。（南市財稅局提供）

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