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LTN經濟通》巴菲特的真愛？賣蘋果股票也要增持

2025/03/17 07:02

達美樂（Domino's Pizza）於1960年成立於美國密西根州。（路透資料照）達美樂（Domino's Pizza）於1960年成立於美國密西根州。（路透資料照）

曾被評為世界上最難吃的披薩 營運陷低潮

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2月25台灣在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中以6：3打敗西班牙，取得2026世界棒球經典賽門票。達美樂先前因為LOGO正好是骰子點數最小的數字「逼雞」（1點、2點），遭球迷熱情敲碗骰子能換成「6點」，好讓打線大爆發，小編隨後也將社群帳號LOGO改為「骰到6」，一波操作引起網友熱議。

「達美樂，打了沒？」這句廣告詞，台灣人一定都聽過。達美樂（Domino's Pizza）於1960年成立於美國密西根州，擁有著全球最大的披薩供應鏈之一，但是達美樂並非一帆風順，也曾跌落谷底接近倒閉，靠著與於承認短處、網路行銷、改善配方、加強科技應用等，從低處爬起重返巔峰。

2008年至2010年是達美樂的低潮期，當時店面數量無法擴張、被消費者抱怨Pizza超難吃，股價還一路跌到歷史新低2.83美元。

在這之前的打美樂，可是全球擁有超過1萬4千個據點，且店面以每8個月1000間的速度在擴張，橫跨全球80多個國家。

2009年，1份調查讓達美樂陷入低潮漩渦。達美樂被評為世界上最難吃的披薩，當時消費者形容：「吃起來簡直就像塗上番茄醬的紙箱」。

加上其他披薩品牌崛起，讓達美樂意識到威脅、自己的品牌有多糟糕，也因為這樣，當時的執行長Patrick Doyle開始進行一連串改革。

達美樂曾被評為世界上最難吃的披薩。示意圖。（彭博資料照）達美樂曾被評為世界上最難吃的披薩。示意圖。（彭博資料照）

改善口味善用社群 谷底翻身

達美樂將這件改革事情看得相當重要，善用社群媒體，把行銷玩到極致。Patrick Doyle2009年發出「披薩大改造」（The Pizza Turnaround），除了親自在廣告中向大眾坦承：「是的，我們的披薩真的很糟」之外，還將用了40多年的食譜丟掉，重新研究披薩口味。

達美樂的大改造，也讓他們業績谷底翻身，2012年成長了 7.5%，利潤提高21%。

要從低點翻身，達美樂還建立了線上與行動餐點機制，並且隨後推出了訂單追蹤系統，透過廣泛應用創新科技、透明化一了解的系統，改造物流過程、電商體驗創新，拉近品牌與消費者距離，達美樂從谷底爬起，成為領先科技潮流的國際速食業者，達美樂有超過一半的訂單來自網路，光是2013年，達美樂的全球數位銷售額就來到20億美元，其中有35%訂單都是來自行動裝置。

透過不斷精進的科技創新、善用網路資源，進行網路行銷，也讓達美樂重新坐回市場龍頭。達美樂稱︰「我們現在其實是一家科技公司，只是剛好在賣披薩而已。」

股神巴菲特熱愛消費股。（法新社資料照）股神巴菲特熱愛消費股。（法新社資料照）

巴菲特續增加達美樂持股

在全球速食業的激烈競爭中，達美樂占有相當的地位，也是股神巴菲特熱愛消費股之一。2024年波克夏在1份監管文件中披露，第3季巴菲特收購了達美樂大約130萬股的股票，持股比3.6%，價值約5.5億美元。

而在近日波克夏提交的13F報告顯示，波克夏第4季增持了達美樂股票，較第3季增加110萬股，季增86.49%。

目前達美樂在全球多個國家和地區擁有超過2.1萬家門市，只不過近期達美樂傳出，因需求下降、成本上升而難以盈利支撐，將陸續關閉全球205間虧損門市。

達美樂傳出，因需求下降、成本上升而難以盈利支撐，將陸續關閉全球205間虧損門市。（路透資料照）達美樂傳出，因需求下降、成本上升而難以盈利支撐，將陸續關閉全球205間虧損門市。（路透資料照）

大舉關閉日本門市

但達美樂強調，關店的舉措，不僅可提升整體營運效率，每年更可節省1550萬澳幣的開支，並為達美樂每年額外貢獻1000萬至1200萬澳幣的營業利潤（EBIT）。

達美樂指出，這次關閉的205間門市中，有172家位於日本，比例超過83%，達美樂說明，多數被關閉的門市是在疫情期間，因外送需求激增而設立，但隨疫情趨緩，需求下降、成本上升的困境出現，日本的虧損，更使公司在亞洲地區損失約4500萬澳幣（約9.3億元新台幣）。

雖然大規模關店聽起來像是警訊，但市場卻給予正面反應。關店消息傳出後，帶動達美樂在澳洲證券交易所的股價飆升，於澳洲當地時間2月7日，漲幅達21.30%，最終收在35.93澳幣，盤中一度大漲23.8%，不僅寫下自2024年10月21日以來的股價新高，更創下有史以來最大盤中漲幅。

達美樂期望能透過調整價值定位與價格策略，確保現有與未來門市的永續成功目標，表示2025財年上半年預計稅前淨利介於8400萬至8600萬澳幣之間，符合原本預測，並且看好2025年下半年業績會更好。

對此分析師指出，這顯示市場對達美樂「刪去不適門市、強化競爭力」的策略抱持樂觀態度。

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