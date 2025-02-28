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花8元買到200多年前古錢幣 真實價值曝光了

2025/02/28 19:11

1名英國民眾在跳蚤市場買了一枚古錢幣。（圖取自JoeTheGimp Reddit帳號）1名英國民眾在跳蚤市場買了一枚古錢幣。（圖取自JoeTheGimp Reddit帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1名英國民眾在跳蚤市場花了20便士（約台幣8.2元）買了一枚外觀特殊的錢幣，後來得知這枚硬幣是1806年巴哈馬貨幣，專家指出，這枚貨幣原本應該有200英鎊（約台幣8282元）的價值，因鑽了孔大約只值20英鎊（約台幣828元），仍比購買價格高出100倍。

《新聞周刊》報導，社群平台Reddit 網友JoeTheGimp，在英國哈德斯菲爾德（Huddersfield）看到一桶待售的舊硬幣時，一枚外觀不尋常的硬幣引起他的注意，最後以20便士（約25美分）買下。

他說，「我以前從未見過類似的東西，它看起來真的很有趣，原來是 1806 年巴哈馬硬幣，這種硬幣是在英國伯明翰製造，紀念羅傑斯（Woodes Rogers）船長戰勝海盜」。

Reddit網友很快就對這項發現發表看法，有網友對這枚硬幣的歷史意義深感興趣，一位網友說，這件作品有著很棒的歷史，而且硬幣很少看到「海盜」這個詞。另一位網友也說，「這真是花 25 美分就能​​找到的史詩級物品，做得好，恭喜你的收藏又添新成員」。

美國錢幣學會助理館長克拉夫特（Jesse Kraft ） 證實，發現者對歷史的描述正確。他說，雖然這種硬幣售價超過 200 英鎊，有孔則大大降低其價值，預計零售商會以 20 英鎊的價格出售。無論如何，只花20 便士真不錯。

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