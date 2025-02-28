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特斯拉高槓桿ETF雪崩7成 南韓投資人重傷

2025/02/28 18:26

特斯拉高槓桿ETF雪崩，南韓投資人損失慘重。示意圖。（美聯社）特斯拉高槓桿ETF雪崩，南韓投資人損失慘重。示意圖。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博27日報導，特斯拉股價從去年12月的高點下滑迄今已達40%，拖累相關ETF投資人，倫敦上市的3 倍特斯拉高槓桿ETP已從去年 12 月高點崩跌 80% 以上；另一檔美國上市的2倍做多特斯拉 ETF，自去年12月17日以來，價值蒸發70%，這些產品最大持有者都是南韓投資人，損失相當慘重。

報導指出，特斯拉股價下跌對南韓高風險投資人造成重傷害，根據南韓三間本地券商數據，截至2月21日，南韓投資人是倫敦上市的Leverage Shares三倍做多Tesla ETP（Exchange traded Product）的最大持有者，規模約2.49億美元（約台幣81.6億）。

上周南韓券商Mirae Asset Securities Co.宣布，將暫停一些海外高風險槓桿ETP的交易，並警告潛在的損失。

另一檔在美國上市的兩倍做多特斯拉 ETF自去年12月17日以來，其價值大約蒸發70%。截至2月26日，南韓投資者在該基金中的持有價值為15億美元（約台幣492億），佔該基金總資產的43%，同樣損失慘重。

ETP 提供商 Leverage Shares 亞太區戰略主管 Bora Kim 表示，特斯拉長期以來一直是南韓投資人最青睞的股票之一，這種熱情延伸到高槓桿的特斯拉金融商品。

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