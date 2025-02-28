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轉匯9200卻差點匯2662兆 花旗險些釀大禍

2025/02/28 17:50

花旗被披露差點錯匯81兆美元進入一名巴西客戶的帳戶。（美聯社）花旗被披露差點錯匯81兆美元進入一名巴西客戶的帳戶。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，花旗銀行去年4月差一點向1位客戶匯入81兆美元（2662兆台幣），而原本僅要匯280美元（9200元台幣）。所幸最終收回該支出，化解這起巨大失誤。

報導說，在這起去年發生的內部轉帳事件中，負責該交易與查核交易的職員皆未發現錯誤，而在翌日營業，交易被核准90分鐘後，第3名職員才發現帳戶餘額有異，並在數小時後收回支出。

另一名知情者說，花旗向聯準會（Fed）與美國通貨監理局通報這起「險些失誤」（near miss）的事件，並表示沒有資金離開花旗。

報導說，該錯誤源於花旗內部系統停止向1名巴西客戶進行總額280美元的4筆交易，儘管轉帳批准，但支付仍卡住，因此銀行的技術團隊指示處理該交易的職員改用手動系統，而備用系統金額欄先填了15個〇，該職員沒有刪除這些〇，導致記入的金額大幅膨脹。

該失誤是去年花旗10起差一點轉帳10億美元以上「險些失誤」事件之一，較前一年的13件下滑。花旗去年被美國監管單位重罰1.36億美元。

花旗最知名的轉帳失誤是2020年向化妝品公司露華濃公司的債權人轉帳9億美元，由於一些債權人拒絕歸還資金，而引發法律戰。

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