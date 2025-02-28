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3奈米折戟靠2奈米翻身？傳三星良率不到台積電的一半

2025/02/28 15:33

外媒披露，三星電子2奈米製程取得進展。示意圖。（歐新社）外媒披露，三星電子2奈米製程取得進展。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕供應鏈曾傳出台積電 2 奈米試產良率超過6成，比預期佳，2025年如期量產。三星在3奈米製程遲遲無法突破瓶頸後，寄望2奈米製程追趕台積電。據悉，三星2奈米良率目前僅20-30%，進展雖比3奈米好，仍遠遠落後台積電。

綜合《ChoSun》及《Wccftech》報導，三星在提高其 3奈米GAA 製程良率時不斷遇到挫折，意味著這家韓國代工廠在追求 2奈米GAA 晶圓量產的過程中，幾乎不會成功。不過，近日傳出三星2奈米製程已取得進展。

最新報告指出，分析師對三星提升尖端製程良率表示讚賞，2奈米的進展遠遠優於其在 3奈米遇到的障礙，據悉三星電子2奈米製程的良率落在20-30%左右。

韓媒認為，三星電子計劃在今年實現量產，根據良率情況，量產期有可能延遲至明年。若以原訂時程，目前距離2奈米量產還有10個月時間，若能於此期限內穩定量產，仍有機會與台積電一較高下。

一位韓國業內人士則說，台積電2奈米製程的良率提升速度快於最初預期，三星電子的劣勢似乎不可避免，鑒於三星2奈米開發速度比3奈米更穩定，仍可視為正面訊息，因為它已經展示技術上的改進，例如最近4奈米良率已提升至80%。

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