Meta大清洗！內部會議頻遭洩露 Meta出手解僱20內鬼震撼業界

社交媒體巨頭Meta近期大動作開除約20名涉嫌洩露公司機密的員工。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社交媒體巨頭Meta近期大動作開除約20名涉嫌洩露公司機密的員工。此舉發生在創辦人兼執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）多次抱怨內部會議內容頻繁外流後，顯示公司對內部資訊安全問題的零容忍態度。

綜合外媒報導，Meta發言人證實了這波解僱行動，強調公司明確禁止員工洩露內部資訊，無論動機為何。據悉，Meta在做出開除決定前已展開全面調查。

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Meta資安長羅森（Guy Rosen）在內部備忘錄中指出：「資訊外洩不僅影響團隊士氣，也嚴重浪費時間。」技術長博斯沃夫（Andrew Bosworth）則強調，公司在追查洩密者方面取得重大進展。

札克伯格對內部洩密問題極為不滿，據知情人士透露，他在一次內部會議中直言：「Meta致力於開放透明的企業文化，但當這種信任遭到濫用，實在令人沮喪。」

這波人事整頓正值Meta面臨政治壓力之際。近來札克伯格在政治立場上的轉向引發關注，自川普當選以來，他與多位科技業領袖逐步向共和黨靠攏，並採取一系列行動拉攏新政府，包括與川普共進晚餐、向總統就職基金捐款、放寬內容審查政策，甚至終止Facebook在美國的事實查核計畫。

Meta尚未公布遭解僱員工的身分或其洩露資訊的細節，但強調公司將持續加強內部資訊安全，防範類似事件再次發生。

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