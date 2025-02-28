晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Meta大清洗！內部會議頻遭洩露 Meta出手解僱20內鬼震撼業界

2025/02/28 11:21

社交媒體巨頭Meta近期大動作開除約20名涉嫌洩露公司機密的員工。（路透）社交媒體巨頭Meta近期大動作開除約20名涉嫌洩露公司機密的員工。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社交媒體巨頭Meta近期大動作開除約20名涉嫌洩露公司機密的員工。此舉發生在創辦人兼執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）多次抱怨內部會議內容頻繁外流後，顯示公司對內部資訊安全問題的零容忍態度。

綜合外媒報導，Meta發言人證實了這波解僱行動，強調公司明確禁止員工洩露內部資訊，無論動機為何。據悉，Meta在做出開除決定前已展開全面調查。

Meta資安長羅森（Guy Rosen）在內部備忘錄中指出：「資訊外洩不僅影響團隊士氣，也嚴重浪費時間。」技術長博斯沃夫（Andrew Bosworth）則強調，公司在追查洩密者方面取得重大進展。

札克伯格對內部洩密問題極為不滿，據知情人士透露，他在一次內部會議中直言：「Meta致力於開放透明的企業文化，但當這種信任遭到濫用，實在令人沮喪。」

這波人事整頓正值Meta面臨政治壓力之際。近來札克伯格在政治立場上的轉向引發關注，自川普當選以來，他與多位科技業領袖逐步向共和黨靠攏，並採取一系列行動拉攏新政府，包括與川普共進晚餐、向總統就職基金捐款、放寬內容審查政策，甚至終止Facebook在美國的事實查核計畫。

Meta尚未公布遭解僱員工的身分或其洩露資訊的細節，但強調公司將持續加強內部資訊安全，防範類似事件再次發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財