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日韓股嚇壞！日經指數暴跌1171點、韓股跌逾2％

2025/02/28 09:35

日經平均指數（Nikkei 225）今（28日）開低走低。示意圖。（法新社）日經平均指數（Nikkei 225）今（28日）開低走低。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受一連串美國經濟數據，以及美國總統川普最新的關稅說法影響，美股4大指數週四（27日）在科技股領跌下全面收低。日經平均指數（Nikkei 225）受拖累，週五（28日）開盤暴跌402.69點，以37853.48點開出，之後跌幅持續擴大，一度下跌1171.73點，至37084.44點，跌幅達3%。

另外一方面，成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）同樣開低走低，以下跌23.64點的2712.61點開出，一度下跌60.03點，至2676.22點。

美股主要指數在週四的下跌中，以半導體類股為主的費城半導體指數下跌6.09%，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌2.78%，輝達（NVIDIA）暴跌近8.5%。在日本國內股市，愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）等半導體股同樣遭遇拋售，進一步拖累大盤。

此外，川普週四重申，先前擬議的關稅措施會在3月4日生效，當天也會開始對中國商品徵收額外10％關稅。在日本國內股市，包含豐田（Toyota）在內的汽車類股對關稅議題敏感，因此也遭遇拋售。

韓國股市方面，韓國綜合股價指數（Kospi）開盤下跌36.14點，至2585.61點，早盤跌幅持續擴大，一度超過2%，至2565.41點；科斯達克指數（Kosdaq）開盤下跌10.75點，至760.10點，早盤最低來到754.29點，跌幅也超過2%。

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