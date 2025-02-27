瑞儀連7年賺進一個股本 去年EPS為15.63元創新高

瑞儀去年EPS為15.63元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組廠瑞儀（6176）今日董事會通過去年財報，瑞儀去年營收做到516.33億元，年增17.11%，毛利率大致持平，稅前盈餘首度破百億元，歸屬於母公司獲利為72.66億元，每股稅後盈餘15.63元，皆創史上新高紀錄，瑞儀從2018年以來已連續7年賺進1個股本。

瑞儀董事會並通過史上最大資本支出案，瑞儀預計今年年資本支出133億元，主要用在高雄前鎮科技園區以及竹南科學園區新建廠房與購置機器設備，以因應瑞儀中長期成長及滿足客戶需求，資金來源包含自有資金與銀行融資。

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瑞儀指出，前述資本支出預算執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定，並依規定辦理相關公告。

瑞儀創辦人王本然去年退休後，由其獨子王昱超接棒，並啟動雙引擎進化策略，除了「自主強化」之外，同時透過「外部投資與併購」推動成長。

瑞儀在2023年完成芬蘭光學公司Nanocomp併購後，去年9月再砸下百億元收購丹麥光學公司「NIL Technology ApS」（NILT）全部股權，進軍超穎光學領域。

王昱超說，併購兩家歐洲公司後，瑞儀於光學元件尺寸從微米到奈米技術已完善，預期2027年至2028年瑞儀在車用背光模組市場將進入出貨高峰，AR waveguide等超穎光學元件則會在未來5年內對瑞儀帶來正面貢獻。

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