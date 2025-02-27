中國傳統晶片2027年市占率39％ 嚴重產能過剩害人害己

中國半導體業者轉向生產成熟製程晶片，以滿足國內需求，因擴張速度太快，已出現嚴重的產能過剩風險。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科技網路媒體《Tom’s Hardware》報導，近年來因美國實施半導體出口管制措施，中國企業難以取得先進製程和製造設備，中國半導體業者在中央和地方政府大力扶持下，開始轉向生產成熟製程晶片（20奈米以上，或稱傳統晶片），以滿足國內需求，但因擴張速度太快，已出現嚴重的產能過剩風險，恐導致一些自家和外國企業退出市場。

報導說，在中央和地方政府的大力投資扶持下，中國出現新一波傳統晶片公司。中國的3輪半導體「大基金」累計已籌集了950億美元（新台幣3.1兆元）資金用於半導體生產，地方政府也紛紛扶持在地半導體公司。但這種快速擴張已產生嚴重的產能過剩風險，甚至帶來「中國衝擊」。

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之所以會發生「中國衝擊」，原因在於中國晶圓廠的定價低於西方同業，加上大量供應，使西方同業難以競爭。德國一家晶圓廠的銷售經理表示：「2年前，全球龍頭大廠Wolfspeed在2年前以1500美元（新台幣4.9萬元）出售的主流6吋碳化矽（SiC）晶圓，如今廣州南砂晶圓技術公司（Summit Crystal Semiconductor）的售價僅500美元（新台幣1.6萬元），還有數十家沒沒無聞的中國晶圓廠也打出類似的低價。」

這名經理將中國在碳化矽晶源部門的擴張速度，比做拳擊場上的「血腥的KO」，並說「我們預期許多中國和外國業者都將受創，許多業者終將退出這個競爭激烈的市場」。

這種情況也導致曾是碳化矽晶源龍頭大廠的Wolfspeed，股價在3年內重挫96%，並裁員20%。亞利桑那州的傳統半導體業者Onsemi也宣布裁員9%。儘管不能將所有的裁員都歸咎於中國的主導地位，但美國政府已公開表示，中國在成熟製程晶片製造領域的快速崛起，已對美國產業造成影響。

市場研究公司IDC分析師曾冠瑋表示，目前市場上已有數種產能過剩的成熟製程晶片，而中國經濟尚未完全復甦，但在中國本土化政策的推動，中國晶片製造商外來幾年將比全球同業更加積極擴產。

在中國於2023年首度宣布擴大成熟製程晶片生產時，市場就已預期到成熟晶片市場將出現供過於求的現象。在中國業者積極擴產下，可能爆發價格戰，中國業者可能透過低價來搶市佔率，迫使國內和其他國家同業降價，進而壓縮他們的獲利空間，最後被迫退出市場。

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