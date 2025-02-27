00713季配息出爐 每股1.4元、年化配息逾10％

00713季配息出爐，每股1.4元（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣高息低波（00713）首季配息公告出爐，每股將配發 1.4元，年化配息率約10.2%，再次扛住高股息降息風。

根據公告未來將在3月19日第二階段公告確定配息金額，3月21日除息，想參與配息的投資人，最晚在3月20日前買進並持有，而配息發放日則在4月15日。

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00713於2024年發放每股股利金額共5.28元，改寫歷年新高，今年2月規模也站上1300億新高，投資特色獲市場高度青睞，高股息低波動投資吸引存股目光。

法人分析，2024下半年月配高股息配息進入下修，推動資金大量往季配商品流入，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股設計，長期對成分股低買高賣的選股邏輯，使其帳上資本平準金收益累積豐沛，足以維持穩定配息。

據元大投信官網揭露，至2月26日00713帳上資本平準金21.94元、包含股利所得的收益平準金2.99元，均較2024年同期增加，且今年第2、3季將再獲成分股股利挹注，投資人可據此評估未來配息狀況。

00713去年開始即轉進基期較低的產業，近期成分股中包括散裝航運、鋼鐵、消費電子、內需消費都有表現，在指標權值股暫時熄火下，聚焦非權值股的高股息ETF可望接棒行情。

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