墨加關稅又延？川普：將在4/2生效

美總統川普表示，針對墨西哥、加拿大的新關稅將在4月2日生效，可能再度延後約1個月時間。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）表示，針對墨西哥、加拿大進口商品的新關稅將在4月2日生效，生效時間可能再度延後約1個月時間。

綜合外媒報導，川普在2月1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大的進口商品課徵25％關稅，預定2月4日生效。但在開徵前夕，墨加兩國總統皆承諾強化邊境執法，阻止非法移民和吩坦尼流入美國，川普隨後同意將關稅延至3月4日實施。

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川普週一（24日）重申，關稅將如期在下週實施，不過僅僅2天的時間，又傳出可能再度延後延後的消息，引發各界關注。在新政府首次內閣會議上被問到加拿大和墨西哥關稅啟動的時間，川普回應說是4月2日。川普隨後強調，自己沒有停止關稅計劃，吩坦尼仍在越過邊境，造成數百萬的人死亡。

川普的發言似乎在暗示，華府正延後對墨加兩國徵收關稅的最後期限，帶動加幣和墨西哥披索兌美元匯率走升。

川普政府的態度令全球市場感到困惑，1名知情人士透露，目前仍在審查進展，加拿大和墨西哥致力於解決川普的疑慮，實際情況可能有點混亂。白宮發言人表示，對墨西哥和加拿大徵收的關稅預計仍將於下週二（3月4日）生效。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，加拿大和墨西哥得到了30天的「緩刑」，以證明他們可以成功阻止移民和吩坦尼流入美國，如果他們做得到這一點，那麼川普能會暫停但也可能不會。川普則補充，自己很難被說服，再次暗示北美關稅可能會在下週生效。

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