晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

墨加關稅又延？川普：將在4/2生效

2025/02/27 10:23

美總統川普表示，針對墨西哥、加拿大的新關稅將在4月2日生效，可能再度延後約1個月時間。（路透資料照）美總統川普表示，針對墨西哥、加拿大的新關稅將在4月2日生效，可能再度延後約1個月時間。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（26日）表示，針對墨西哥、加拿大進口商品的新關稅將在4月2日生效，生效時間可能再度延後約1個月時間。

綜合外媒報導，川普在2月1日簽署行政命令，對墨西哥、加拿大的進口商品課徵25％關稅，預定2月4日生效。但在開徵前夕，墨加兩國總統皆承諾強化邊境執法，阻止非法移民和吩坦尼流入美國，川普隨後同意將關稅延至3月4日實施。

川普週一（24日）重申，關稅將如期在下週實施，不過僅僅2天的時間，又傳出可能再度延後延後的消息，引發各界關注。在新政府首次內閣會議上被問到加拿大和墨西哥關稅啟動的時間，川普回應說是4月2日。川普隨後強調，自己沒有停止關稅計劃，吩坦尼仍在越過邊境，造成數百萬的人死亡。

川普的發言似乎在暗示，華府正延後對墨加兩國徵收關稅的最後期限，帶動加幣和墨西哥披索兌美元匯率走升。

川普政府的態度令全球市場感到困惑，1名知情人士透露，目前仍在審查進展，加拿大和墨西哥致力於解決川普的疑慮，實際情況可能有點混亂。白宮發言人表示，對墨西哥和加拿大徵收的關稅預計仍將於下週二（3月4日）生效。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）稱，加拿大和墨西哥得到了30天的「緩刑」，以證明他們可以成功阻止移民和吩坦尼流入美國，如果他們做得到這一點，那麼川普能會暫停但也可能不會。川普則補充，自己很難被說服，再次暗示北美關稅可能會在下週生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財