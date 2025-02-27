10年前投資輝達股票1000美元 超驚人現值揭曉！

過去2年來，輝達股價飆升超過 440%，一度推動公司市值突破 3 兆美元，成為美國市值最高的公司。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）週三（26日）盤後公布優於市場預期的財報，而過去2年來，輝達股價飆升超過 440%，一度推動公司市值突破 3 兆美元，成為美國市值最高的公司，儘管輝達現在股價已從高峰下滑，但仍市場最受關注的股票之一。外媒最近估算，如果10年前用1000美元（約新台幣3.3萬元）買進輝達持續擁有至今，期間都沒有賣掉，以週三收盤價131.28美元來看，這價值將來到23萬6835美元，約等於新台幣783萬元。

《CNBC》報導，輝達2024年會計年度第4季營收達393.3億美元，高於市場預期的 380.5 億美元。每股盈餘（EPS）為 0.89 美元，同樣優於市場預估的 0.84 美元。

請繼續往下閱讀...

有鑑於大型科技企業如 Meta、亞馬遜（Amazon）與 Alphabet（Google 母公司）皆大舉投資輝達晶片，以支撐其 AI 數據中心運作，這幫助輝達在 2024 年會計年度的營收暴增 114%，達1305億美元。儘管市場出現競爭對手，例如中國 AI 企業 DeepSeek，不過投資人目前對此威脅反應有限。

雖然輝達股價自1月以來僅部分回升，但其長期投資報酬率極為驚人。《CNBC》分析了如果投資者分別在 1 年、5 年、10 年前，或是26年前、1999年輝達上市時投入 1000 美元，如今會價值多少。

這些計算包含總回報（Total Return），並根據週三輝達收盤價 131.28 美元來算，不包含財報公布後可能帶來的股價變動。

若在1 年前花1000美元買進輝達，價值將達1660美元（約5.48萬元新台幣）；5年前則會來到1萬9634美元（約64.9萬元新台幣）；10 年前則是23萬6835美元，如果在26年前輝達剛上市時買的話，這金額將來到驚人的525萬8542美元（約1.73億元新台幣）。

報導提醒，儘管輝達的股價表現令人驚艷，但對於在納斯達克上市的公司來說，輝達的走勢並不一般。金融專家通常會建議，投資者不應只靠著過去的表現來挑選個股。市場無法預測，即使是最成功的公司，也無法保證未來能持續帶來相同報酬。

對大多數投資者而言，被動式投資策略往往更有效且風險較低。透過投資低成本指數基金，是種行之有效的策略，可獲得更廣泛的市場曝險，進一步降低風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法