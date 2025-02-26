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專家酸川普「金卡」簽證沒吸引力原因 台灣有類似制度

2025/02/26 20:36

美國總統川普25日宣布將推出「金卡」（gold card）簽證新制，以取代目前實施的EB-5移民投資者簽證計畫。（彭博）美國總統川普25日宣布將推出「金卡」（gold card）簽證新制，以取代目前實施的EB-5移民投資者簽證計畫。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普25日宣布將推出「金卡」（gold card）簽證新制，以取代目前實施的EB-5移民投資者簽證計畫。移民和財富顧問表示，「金卡」簽證計劃不太可能引發大量全球富裕投資者湧入美國，因為他們擔心日後的「繳稅」會增加。

川普計劃以500萬美元的價碼，發放可獲得美國公民身份的「金卡」簽證，以取代施行35年的投資人簽證（investor visas）。川普計劃要求最低投資額為80萬美元，而金卡計劃將允許承諾投資美國企業的外國人獲得美國公民身份。他說，新計劃的細節將在兩週後公佈。

川普預計企業將支付金卡費用，吸引高等教育的勞工進入美國，而美國應該可以售出100萬張金卡。他表示，金卡是獲得公民身份的一條途徑，但是普通外國人應該沒有能力買到公民身份。

前英國非定居千萬富翁巴西姆·海達爾 （Bassim Haidar） 對路透表示：「我不認為美國總統目前的提議會產生重大影響，因為如果你符合某些標準，獲得美國綠卡其實並不難。」

倫敦政治經濟學院和哈佛大學的研究人員在2021年對歐盟黃金簽證計畫進行的一項研究發現，這些計畫所產生的資金僅佔外國投資的「極小」部分，對經濟的影響「微不足道」。

除美國之外，目前許多國家皆有推行類似「投資移民」制度。英國投資移民顧問公司Henley & Partners指出，全球共有100多個國家，為富人提供「黃金簽證」（golden visas）。熱門的黃金簽證國家包括葡萄牙、西班牙、希臘、馬爾他、澳洲、加拿大等國。

其實台灣也有施行類似黃金簽證或投資移民的相關制度，內政部移民署2024年公布的資料，外國人可藉由投資移民的身分，申請外僑永久居留證（梅花卡）。至於外籍人士符合投資移民身分的條件包含：在台投資金額達1500萬元以上的營利事業，並創造5人以上的本國人就業機會滿3年；投資中央政府公債面額達3000萬元以上滿3年。

希臘的黃金簽證計畫被認為是進入歐洲最具成本效益的方式之一，成功申請者可免簽證進入歐洲申根區，且無須居住在希臘，居留許可也無期限，且居住滿7年後即可申請公民身分。

黃金簽證也被稱為「投資居留簽證」，申請者可藉由購買房產、創建公司或捐款等方式，對他國做出經濟貢獻，以獲得該國臨時或永久居留權。這類型簽證的適用對象，通常是有一定經濟能力的富人。

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