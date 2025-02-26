台灣寶來特投資5億元 獲准進駐銅鑼科學園區

〔記者洪友芳／新竹報導〕國科會科學園區審議會今（26）日通過博信生物科技、台灣寶來特實業銅鑼科學園區分公司、禾達材料科技公司及德久先進材料竹科分公司等4案，共計核准投資新臺幣約12.7億元，其中，台灣寶來特實業銅鑼科學園區分公司投資金額5億元，主要產品聚焦半導體業用的電子級氣體及特用化學品。

審議會另備查6件廢止投資計畫案、3件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資8億元。

請繼續往下閱讀...

博信生物科技設立於生醫園區，投資金額新台幣6億元，運用微氣泡技術進行顯影劑的深度開發，可於超音波造影時增強血流量測訊號，預期有助加速醫療影像及藥物遞送技術的發展。

台灣寶來特實業銅鑼科學園區分公司，投資金額5億元，主要產品為電子級氣體及特用化學品，可供給半導體、太陽能、生化、石化、醫療、學術及一般工業等多元用途使用。進駐科學園區後，公司將聚焦半導體產業需求，挑戰先進製程所需的高門檻產品項目投入研發，提供高純度且具客製彈性的產品與及時可靠的技術服務，助產業實現電子級特氣與化學品供應鏈在地化發展的目標。

禾達材料科技設立於竹南園區，投資金額1億元，主要產品為儲能元件電極材料、散熱與電磁波屏蔽材料。儲能元件電極材料採用真空濺鍍製程，散熱與電磁波屏蔽材料則與電腦、筆電、手機終端產品等大廠合作，已有成功專案量產交貨。

德久先進材料竹科分公司設立於新竹園區，投資金額0.7億元，主要研發產品為半導體晶圓的高階拋光及清洗藥劑。德久公司申請進駐科學園區規劃打造研發中心，加大投入矽晶圓先

進製程所需拋光液、清洗液產品自主開發，並將垂直整合各項產品原料提高在地化生產比重，與國內廠商的深化合作，可進一步提升我國半導體供應鏈韌性與相關人才培育。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法