台達電去年EPS創新高 認列資產減損26.9億元

台達電將在明日於內湖總部召開法說會。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）將在明日召開法說會，今晚董事會通過2024全年財報，營收、毛利率、每股盈餘（EPS）皆創下歷史新高，而此次財報同時認列資產減損26.9億元，營運團隊將在明日下午說明原因與公布年度展望。

台達電2024全年營收4211億4755.7萬元、年增4.96%；毛利率32.43%、年增3.2個百分點；營益率11.31%、年增1.1個百分點；歸屬於母公司業主淨利352億2857.7萬元、年增5.38%；淨利率8.36%、年增0.04個百分點；每股盈餘13.56元、年增5.44%。

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台達電董事會今天通過股利分派案，每股配發現金股利7元，配息率51.62%，以今日收盤價399元計算，殖利率約為1.75%，議案將於今年5月29日在中壢廠區送交股東常會承認。

台達電此次依國際會計準則第36號公告規定，在2024年財報認列資產減損，減損金額約為26.9億元，影響歸屬於母公司業主淨利約新22.2億元，本次資產減損金額非實際現金流出，對營運資金與現金流量並無影響。

台達電董事會同步決議發行總額不超過新台幣300億元的國內無擔保普通公司債或永續發展債券，主要用途在於充實營運資金，因應償還債務或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求。

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